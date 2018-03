A Polícia Judiciária apreendeu mais de 400 mil euros numa investigação que levou à detenção, na terça-feira, de um chefe de divisão da Câmara de Pedrógão Grande, suspeito de vários crimes de peculato e de falsificação de documentos.

Além do chefe de divisão, o caso envolve uma contabilista e uma tesoureira desta autarquia do distrito de Leiria, também suspeitas da prática de "vários crimes de peculato e de falsificação de documentos", disse fonte da PJ. Uma das funcionárias foi constituída arguida.

"Não temos ainda um valor final apurado [do dinheiro desviado da autarquia], mas nas diligências de terça-feira apreendemos, em numerário, um valor superior a 80 mil euros", sendo que, juntamente com o saldo bancário, foram apreendidos "mais de 400 mil euros", acrescentou a mesma fonte.

Segundo a PJ, a prática destes crimes terá decorrido, pelo menos, ao longo de 2017 e início de 2018, mas há uma "suspeita forte de que esta actividade já vinha sendo praticada muito antes". A denúncia "partiu da própria Câmara de Pedrógão Grande" e a investigação arrancou no início deste ano, referiu a mesma fonte, frisando que o desvio de dinheiro não está relacionado com fundos de donativos associados ao apoio pós-incêndio.

O suspeito alegadamente "elaborava ordens de pagamento, falsas ou falsificadas, aparentemente em benefício de terceiros, no todo ou em parte", sendo que terá recolhido "as assinaturas de verificação e de autorização desses pagamentos, de que depois beneficiava pessoalmente, usando, para o efeito, o fundo de maneio da autarquia, que mantinha acima dos valores legais", refere a PJ, em comunicado. Através ainda da elaboração de ordens de pagamento falsas, terá liquidado "diversas despesas particulares, recebendo em seguida o respectivo valor, fazendo constar que o pagamento de tais despesas era da responsabilidade da autarquia", acrescenta a Directoria do Centro da Judiciária.

O suspeito vai ser presente esta quarta-feira à tarde no Tribunal de Leiria, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coacção.

