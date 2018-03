O presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, Tiago Oliveira, diz que é preciso que a prevenção e o combate aos incêndios estejam integrados. E assegurou que vai "acolher e analisar" as propostas contidas no relatório técnico apresentado na terça-feira pela comissão técnica independente que analisou os incêndios de Outubro.

PUB

"O relatório reafirma e reforça trabalho que temos vindo a desenvolver no modelo futuro que está em apreciação pelo Governo. E dá um conjunto de contribuições importantes, nomeadamente no reforço da presença do Estado à escala da gestão da floresta e da Protecção Civil", declarou.

Sobre o combate aos incêndios no próximo Verão, frisou que "precisamos de pessoas e instituições mais capacitadas". Quanto ao sistema, tem de ser "mais flexível" e "eficaz". O que significa alocar recursos onde e quando são necessários e não em função de "fases", tal como estão definidas no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Florestais, que determinam que equipamentos estão disponíveis a cada momento. Estas fases, defendeu, devem ser eliminadas.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma das ideias apresentadas no relatório que Tiago Oliveira destacou é a criação de um único indicador de aviso de incêndios, o Fire Weather Index. "O IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] enquanto autoridade produz informação, que é analisada pela Protecção Civil, que emite e produz alertas", explicou.

O responsável revelou que, em Abril, vai ser anunciado o programa Aldeias Seguras que, em colaboração com os municípios, "vai dar contributos relevantes para que as pessoas saibam a ameaça que as envolve e como reagir à situação".

Mas deixou um aviso: "Os fogos não vão terminar." Para acrescentar: "Estamos empenhados em garantir que vamos estar todos mais bem preparados."

PUB