A bancada do PSD vai pedir para ouvir os representantes da Comissão Técnica Independente (CTI) no Parlamento sobre o relatório dos incêndios de Outubro, divulgado esta terça-feira, e outras entidades, para “aprofundar as falhas identificadas” naqueles acontecimentos. A iniciativa foi anunciada pela vice-presidente da bancada do PSD, Rubina Bernardo, numa declaração política sobre o tema.

Na sua intervenção, a deputada desafiou todos os grupos parlamentares a trabalharem em conjunto para procurar consensos, convidando todos a "abandonar as trincheiras ideológicas em prol do interesse nacional" para concretizar as recomendações dos dois relatórios da CTI.

Este desafio surgiu depois de a deputada ter acusado o Governo de ser "incompetente" na prevenção dos incêndios de meados de Outubro passado. "O relatório vem confirmar o que o PSD afirmou desde a primeira hora o falhanço do Estado", afirmou a social-democrata.

