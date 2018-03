As mentiras de Barreiras Duarte

PUB

Feliciano Barreiras Duarte fez constar no seu curriculum, o estatuto de “visiting scholar em Berkeley”, o que não corresponde à verdade. Colocado perante esta realidade, e em vez de apresentar argumentos para desfazer dúvidas, preferiu - em princípio, por falta de argumentos válidos - assumir o falso papel de vítima, não olhando a meios: os seus algozes estavam não só fora do partido, como também nas facções internas do próprio PSD, chegando a afirmar que as críticas (tanto internas como externas) tinham Rui Rio como alvo principal, mas parece-me que foi Barreiras Duarte quem atirou as setas a esse alvo.

Esqueceu-se de dizer, ou pelo menos não assumiu, que o causador de tudo isto, quem armadilhou esta triste e infeliz história, quem foi o principal inimigo foi ele próprio, porque mentiu. Espero que tenha pedido desculpa, pelo menos ao presidente do partido.

PUB

Como se esta história não bastasse, acabou por ser complementada por outra não menos digna de registo, que consistiu em usufruir de subsídios de deslocação, por - na qualidade de deputado à Assembleia da República - ter informado ser residente no Bombarral, quando na realidade vive na avenida de Roma, em Lisboa. É esta triste gente que legisla para os cidadãos deste pobre país.

Dinis Evangelista, Monte Abraão

O chico esperto

A demissão de Francisco Barreiras Duarte, do cargo de secretário-geral do PSD após estalar a polémica sobre o seu CV académico, dá uma péssima imagem do partido. Afinal, Barreiras Duarte não foi professor convidado da Universidade de Berkeley. Rui Rio tirou da cartola um “chico esperto” de trazer por casa. Assunção Cristas e António Costa esfregam as mãos de contentes.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

No futebol também há solidariedade

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Que exemplo tão nobre e digno de ser registado, por parte dos dirigentes da ACF Fiorentina, para com a família do malogrado Davide Astori, que vão renovar o respectivo contrato e doar o salário à sua família, mantendo o acordo que já estava apalavrado com o malogrado jogador. É um enorme exemplo de nobreza dos dirigentes da Fiorentina para com o seu jogador e capitão, que defendia as suas cores desde 2015, depois de ter representado a Roma.

Se me for permitido relembrar um caso mais recente, em que tive a liberdade de ter trazido a este painel, mais propriamente a Novembro de 2016, o caso do jovem na altura com 19 anos Edu Ferreira, que fazia parte do plantel da equipa sub-19 do Boavista Futebol Clube, e que na época de 2016/17 tinha sido promovido à equipa sénior. Infelizmente, uma doença do foro oncológico atraiçoou-o, tendo-nos entretanto deixado no passado dia 24 de Dezembro de 2017. É de registar a atitude dos seus colegas da equipa, que prescindiram dos prémios de jogo para ajudar o jovem Edu Ferreira. Uma certeza porém quero registar…No futebol, também há solidariedade.

Mário da Silva Jesus, Codivel



PUB