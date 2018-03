O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy foi libertado nesta quarta-feira, depois de ter sido detido pela polícia de Nanterre para interrogatório na terça-feira. Segundo o Le Monde, Sarkozy saiu sujeito a termo de identidade e residência, e acusado de corrupção passiva, financiamento ilegal de campanha eleitoral e recepção de fundos estatais líbios.

A detenção ocorreu por suspeitas de um possível financiamento ilegal, com origem no regime líbio de Muammar Kadhafi, à campanha eleitoral que resultou na sua eleição presidencial em 2007. O caso está a ser investigado desde 2013. A justiça decidiu alargar a investigação a um leque de crimes que, para além do financiamento ilegal, incluem agora corrupção passiva e ocultação de verbas.

O financiamento ilegal terá sido concretizado através do transporte de malas de dinheiro com destino ao gabinete de Sarkozy, quando o ex-Presidente era ministro da Administração Interna.

Desde o início das acusações que Sarkozy sempre negou qualquer envolvimento líbio na campanha presidencial de 2007, dizendo que as alegações eram “grotescas”.

