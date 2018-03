O exército israelita admitiu nesta quarta-feira ter atacado e destruído há mais de dez anos um presumível reactor nuclear na vizinha Síria, durante uma operação-relâmpago aérea.

Não subsistiam grandes dúvidas de que Israel estava por trás da incursão audaz no território inimigo contra o local de Al-Kibar, na província de Deir Ezzor (leste), na noite de 5 para 6 de Setembro de 2007, mas esta é a primeira vez em que este país assumiu abertamente a autoria do ataque, agora que foram publicados documentos desclassificados. Este reconhecimento coincide com uma multiplicação de alertas por parte de Israel contra o reforço da presença militar iraniana na Síria e dos apelos para corrigir ou anular o acordo entre as grandes potências e o Irão sobre as actividades nucleares daquele país.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu até 12 de Maio aos países europeus para corrigirem o que considera as “terríveis lacunas” deste acordo, concluído em 2015. A possibilidade de um ataque israelita contra instalações nucleares iranianas é desde há muito objecto de especulações intensas. Em 1981, Israel bombardeou o reactor nuclear de Osirak, apesar da oposição de Washington. Questionado pela agência noticiosa AFP, um porta-voz do exército israelita escusou-se a comentar a oportunidade da desclassificação dos documentos.

“Na noite de 5 para 6 de Setembro de 2007, aeronaves da Força Aérea israelita atingiram e destruíram um reactor nuclear sírio em desenvolvimento", disse o exército, num comunicado. “O reactor estava prestes a ser concluído e a operação eliminou uma ameaça emergente para Israel e toda a região”, acrescentou.

A Síria sempre negou que se tratasse de um local nuclear, mas a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) considerou em 2011 como “muito provável” que fosse de facto um reactor, talvez construído com o apoio da Coreia do Norte. “Um reactor nuclear nas mãos de Bashar Al Assad [Presidente sírio] teria tido repercussões graves para todo o Médio Oriente”, considerou o exército israelita.

