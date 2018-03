O homem suspeito de ter accionado uma série de pacotes armadilhados que explodiram em Austin, estado norte-americano do Texas, e que mataram duas pessoas e fizeram vários feridos, morreu na manhã desta quarta-feira após ser perseguido pela polícia. O presumível bombista terá feito detonar um engenho explosivo dentro do seu carro ao ver-se encurralado pelas autoridades.

A morte do suspeito foi confirmada pelo chefe da polícia de Austin, Brian Manley, em declarações à Reuters. “O suspeito está morto e apresenta vários ferimentos provocados pela explosão resultante da detonação de uma bomba dentro do seu veículo”, disse Manley, que se recusou a revelar a identidade do indivíduo, um homem de 24 anos, até que os seus familiares mais próximos sejam notificados do óbito.

O suspeito tinha localizado num hotel a norte de Austin. "Não sabemos se ia entregar outra bomba", disse Manley. "Levava uma com ele, que detonou quando nos aproximámos".

O chefe da polícia informou ainda que os dois agentes envolvidos na perseguição chegaram a disparar sobre o veículo do suspeito. Um dos polícias ficou ferido sem gravidade.

A cidade texana de Austin viveu uma onda de pânico nas últimas semanas com a detonação de vários engenhos explosivos enviados pelo correio e de pelo menos um que terá sido deixado junto a uma habitação e accionado através de fios quase invisíveis. Uma quinta bomba acabaria por ser detonada esta terça-feira numa filial da empresa de entregas FedEx, provocando um ferido.

Desconhece-se para já o motivo da vaga bombista. Parte das vítimas era negra ou hispânica, o que levou a imprensa norte-americana a avançar a teoria de uma ofensiva racista. No entanto, o caso prossegue sob investigação.

