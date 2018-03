A freguesia do Areeiro vai ganhar mais uma ciclovia que ligará a Alameda D. Afonso Henriques à Praça de Londres pela Avenida Guerra Junqueiro.

PUB

A ideia de aproveitar aquela avenida para criar uma via para ciclistas já não é nova e é há muito pedida por alguns munícipes. Foi, inclusive, uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo de 2014. Nos últimos dias de Fevereiro, alguém pintou mesmo duas marcações de ciclovia no asfalto da Guerra Junqueiro, não fosse a câmara de Lisboa recuar na decisão de ali fazer uma via para as bicicletas, apesar de a obra estar já prevista no plano ciclável do município.

No início de Março, numa reunião descentralizada da autarquia dedicada às freguesias do Areeiro e de Alvalade, o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, confirmou aos munícipes que a avenida ia mesmo ganhar uma ciclovia e que as obras arrancariam assim que o tempo estivesse favorável. Esta quarta-feira, com a chuva a dar tréguas, as marcações começaram.

PUB

Mas se há quem espere há muito e aplauda esta intervenção, há igualmente quem a critique já que as bicicletas vão roubar lugares de estacionamento aos carros.

Como o estacionamento automóvel passará a ser feito em paralelo à avenida, para quem desce em direcção à Alameda, vão perder-se cerca de 20 lugares.

Do outro lado da avenida, o estacionamento vai manter-se em espinha, sendo que os carros terão de ser estacionados de traseira, “de modo a aumentar a segurança na saída de passageiros e na retirada de mercadorias”, nota a autarquia, ao mesmo tempo que os ciclistas ficarão também protegidos.

Na mesma reunião, Miguel Gaspar explicou que com as obras na Avenida do México, que deverão estar concluídas em quatro semanas, serão criados mais 17 lugares de estacionamento junto à Praça de Londres. A viragem à direita para a Avenida Manuel da Maia será suprimida.

Numa nota publicada pelo município a dar conta das obras, a autarquia acrescenta que será também construída uma pista bidireccional na Avenida Manuel da Maia, prolongando assim a ciclovia das avenidas Duque d’Ávila e Rovisco Pais.

Outras intervenções, como pinturas e criação de contra-sentidos para bicicletas, estão previstas para as ruas Presidente Wilson, Cervantes, Edison, São João de Deus e as avenidas Madrid, Sacadura Cabral e Padre Manuel da Nóbrega e Paris.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No troço entre a Praça de Londres e a rua Presidente Wilson, explica o município, será alterado o sentido de trânsito, “para privilegiar a circulação local e a qualidade do espaço público para moradores e comércio local, eliminando o tráfego de atravessamento entre a Praça de Londres e a Avenida Almirante Reis".

A par destas intervenções, a câmara de Lisboa espera criar mais oferta de estacionamento para bicicletas e motociclos. “Em breve”, adianta, serão instaladas as novas estações da GIRA, a rede de bicicletas partilhadas do município, que contará com, pelo menos, oito pontos na freguesia do Areeiro.

Em resposta a uma dúvida de um munícipe sobre os números da GIRA, Miguel Gaspar disse, na reunião, que já tinham sido vendidos mais de cinco mil passes e feitas mais de cem mil viagens. “A nossa ambição é ir além das 1500 bicicletas que estavam previstas”, notou o vereador.

PUB