O encenador João Pedro Vaz foi buscar um texto do dramaturgo italiano Eduardo de Filippo para encenar uma luta que está no ar do tempo, a luta para determinar o valor da cultura e da criação artística, e que se joga na arena política. <i>A Arte da Comédia</i> marca o regresso do Teatro Oficina ao palco: sexta-feira e sábado, às 21h30, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.