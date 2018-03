Dezassete pessoas foram fotografadas pela Reuters quando votavam, no domingo, nas eleições presidenciais russas, em diferentes estações de voto. Aparentemente, as mesmas pessoas votaram mais do que uma vez. Ou então são gémeos, que entregaram os votos em secções distintas.

O acto eleitoral deu a vitória a Vladimir Putin, que assim foi reeleito, sem surpresa, para um quarto mandato, por uma margem esmagadora, com mais de 70% dos votos.

As imagens da Reuters foram divulgadas nesta quarta-feira. É um conjunto de sete composições fotográficas, feitas a partir de duas fotografias em que aparentemente se vê a mesma pessoa a votar em dois locais distintos. A agência refere que "muitas destas pessoas pareciam ser funcionários públicos e alguns chegaram às secções de voto em grupo e em pequenos autocarros identificados com o nome do serviço público que assegurou o transporte".