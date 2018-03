O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 17% em Fevereiro, face a igual mês de 2017, para 404.604 pessoas, reduzindo-se 2,6% em relação ao mês anterior.

De acordo com os dados disponíveis na página do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), para a diminuição homóloga do desemprego registado contribuíram todos os grupos de desempregados, com destaque para os homens (-19,7%), os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos (-16,3%), os inscritos há mais de um ano (-18,5%), os que procuravam novo emprego (-16,8%) e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo do ensino básico (-19,8%).

Segundo o IEFP, o desemprego afectava em Fevereiro 45.046 jovens, o que representa uma redução homóloga de 22,7% e de 3,8% em termos mensais.

Já o número de desempregados de longa duração apurado no final de Fevereiro foi de 190.021, diminuindo 18,5% em relação ao mês homólogo e recuando 2,5% em termos mensais.

A nível regional, comparando com Fevereiro de 2017, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões do país, destacando-se Lisboa e Vale do Tejo com a descida percentual mais acentuada (-8,4%), seguindo-se o Norte (-17,1%).

No que respeita à actividade económica de origem do desemprego, dos 338.663 desempregados inscritos, 70,1% tinha trabalhado em actividades do sector dos serviços.

O desemprego diminuiu em todos os sectores de actividade, com a maior redução homóloga a registar-se novamente no sector da construção, onde o desemprego recuou 28,8%, contribuindo em cerca de 17% para a redução global do número de desempregados à procura de novo emprego.

O número de inscritos como "ocupados" - integrados em programas de emprego ou formação profissional, com excepção dos programas que visem a integração directa no mercado de trabalho - fixou-se nos 89.889 (15,7% do total), recuando 15,3% em termos homólogos e 1,5% em termos trimestrais.

Já os "indisponíveis temporariamente" (4,3% do total), que dizem respeito a desempregados ou empregados que não reúnem condições imediatas para o trabalho por motivos de doença, aumentaram 17,8% em termos homólogos e 2,% em termos mensais para 24.624.

A redução global do desemprego foi acompanhada pela diminuição do número de pessoas que ao longo do mês de Fevereiro se inscreveram nos centros do IEFP. As estatísticas dão conta de 41.216 novos inscritos, número inferior ao do mesmo mês de 2017 (-6,2%), com a região Centro a registar a descida percentual mais elevada (-1,6%).

Comparando com o mês anterior, o volume de inscrições foi inferior (-25,7%), com todas as regiões do país a apresentar um fluxo de desempregados inferior ao de Janeiro, destacando-se o Algarve com a descida percentual mais acentuada (-41,6%).

As ofertas de emprego recebidas ao longo de Fevereiro de 2018 totalizaram 10.877 em todo o país. Este número é inferior ao do mês homólogo (-22,7%;) e também inferior ao do mês anterior (-18,2%). As actividades económicas com maior expressão foram as actividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio (21,1%), o alojamento, restauração e similares (17,2%), o comércio por grosso e a retalho (10,7%) e construção (8,7%). As colocações realizadas durante o mês de Fevereiro de 2018 totalizaram 6 767 em todo o País. Este número é superior ao de 2017 (9,0%) e inferior face ao mês anterior (-14,6%).

