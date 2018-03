As doações através de IRS caíram no ano passado pela primeira em sete anos, tendo a receita arrecadada ficado próxima dos 15,80 milhões de euros. Segundo o Jornal de Notícias, houve uma quebra geral de receita na ordem dos 400 mil euros, em relação a 2017, cujo valor global se cifrou nos 16,26 milhões euros - uma situação considerada “inédita” e que não se verificava desde 2010.

Esta diminuição pode ter acontecido pelo facto de os contribuintes terem percebido que a consignação de 0,5% não tem qualquer custo no seu reembolso ou imposto a pagar, enquanto através das facturas, estão, efectivamente, a prescindir de uma parcela do benefício que abate ao seu imposto, acrescenta o diário.

O jornal explica que há duas maneiras de os contribuintes doarem parte do seu IRS a instituições de solidariedade social, religiosas ou culturais: consignado directamente 0,5% do seu imposto ou atribuindo uma parcela da poupança fiscal obtida com facturas de restaurantes e de cabeleiros. A parcela da poupança fiscal obtida com facturas de restaurantes e cabeleiros diminuiu quase 900 mil euros em 2017.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro não sentiu qualquer quebra nos donativos feitos pelos portugueses através da declaração de IRS, refere o JN, revelando que quando, no ano passado, preencheram a sua declaração de IRS, foram 640.354 os agregados familiares que decidiram dar parte do seu imposto às quase 3500 entidades que se tinham candidato a este donativo. Desse total, acabariam por ser contempladas 3371.

