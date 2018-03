O valor mediano das rendas de alojamentos familiares com novos contratos de arrendamento no país fixou-se em 2017 nos 4,39 euros por metro quadrado, divulgou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). No primeiro boletim em que se debruça sobre este tema, num esforço que será fundamental para a concretização de uma das medidas da Nova Geração de Políticas de Habitação defendidas pelo Governo, percebe-se que os municípios que superam o valor mediano apurado a nível nacional se localizam maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve.

O município de Lisboa apresentou o valor de renda mais elevado do país, praticamente o dobro da mediana nacional: 9,62 euros por metro quadrado. Ou seja, um apartamento com 100 metros quadrados custará quase mil euros de renda.

Com valores acima de 6,5 euros por metro quadrado destacam-se os municípios de Cascais (8,06 €/m2), Oeiras (7,84 €/m2) e Porto (6,77 €/m2).

De acordo com o boletim divulgado pelo INE, percebe-se que durante o ano de 2017 foram celebrados 84.383 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares em Portugal, sendo que em apenas 37 da totalidade dos municípios apurados (só contabilizam aqueles em que houve 30 novos contratos celebrados) é que se registou uma mediana superior ao valor nacional.

O INE explica que tomou como referência a mediana (que é o valor que separa em duas partes iguais o conjunto ordenado das rendas por metro quadrado) e não a média de valores para apurar as Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local para “expurgar o efeito de valores extremos da leitura do mercado de arrendamento urbano de habitação à escala local”. “Adicionalmente, a escolha de um período anual permite reduzir possíveis efeitos sazonais no comportamento dos novos contratos de arrendamento, bem como ampliar o detalhe geográfico de apresentação de resultados”, explica o INE.

O valor das rendas encontradas acima do valor nacional situam-se todas nas sub-regiões Área Metropolitana de Lisboa (6,06 €/m2), Região Autónoma da Madeira (5,15 €/m2), Algarve (5,00 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (4,58 €/m2 ). De acordo com os dados, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto apresentaram em conjunto mais de metade dos contratos celebrados, sendo que a Área Metropolitana de Lisboa concentrou cerca de um terço dos novos contratos de arrendamento: 28.305.

Misericórdia e Parque das Nações com os valores mais elevados

O boletim do INE permite analisar em detalhe o comportamento dos valores dos contratos das 24 freguesias de Lisboa e perceber onde são mais caros e onde há maior dinâmica. Por exemplo, constatar que a freguesia de Arroios foi a que registou o maior número de novos contratos de arrendamento (612 contratos celebrados) em 2017, e Marvila o menor (68), entre as freguesias do município de Lisboa. Mas os valores mais elevados foram apurados nas freguesias do Parque das Nações e da Misericórdia (que inclui a área do Bairro Alto e do Cais do Sodré) com valores respectivamente de 11,70 €/m2 e 11,64 €/m2. O valor de rendas mais baixo foi apurado na freguesia de Santa Clara, com 6,82 €/m2.

No caso das sete freguesias do Porto a União de freguesias Lordelo do Ouro e Massarelos (7,26 €/m2 ) e a União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (7,23 €/m2 ) destacaram-se pelos valores de novos contratos de arrendamento mais elevados, e a freguesia de Campanhã aquela que registou os valores mais baixos (5,78 €/m 2 ) apresentou o menor valor de novos contratos de arrendamento. A freguesia mais dinâmica foi Paranhos, com 913 contratos e a que registou menos contratos (190) foi a União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Renda acessível a caminho

A Nova Geração de Políticas para Habitação pretende dar resposta às necessidades de habitação de várias camadas da população, como jovens e famílias de menores recursos, que não se encaixam na situação de renda apoiada. O que a Secretaria de Estado da Habitação pretende é criar oferta de arrendamento, por parte de proprietários particulares, a valores acessíveis, em troca de benefícios fiscais e outros apoios. Os dados agora publicados pelo INE serão fundamentais para determinar o valor de uma renda acessível nos centros urbanos. O valor a determinar contará com o valor de mercado e com outros ponderadores, como localização, dimensão do imóvel, ou estado de conservação.

Algumas medidas concretas do pacote da habitação, nomeadamente a determinação dos valores de renda acessível, deverão ser anunciadas no próximo mês de Abril.

