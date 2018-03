O tenista português João Sousa qualificou-se nesta quarta-feira para a segunda ronda do Masters 1000 de Miami, ao derrotar o norte-americano Ryan Harrison, em dois sets.

O número um português e 80.º do ranking mundial superou o norte-americano, 53.º, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), em uma hora e 48 minutos.

No segundo confronto entre ambos, o vimaranense somou o segundo triunfo, mas entrou mal no encontro e chegou a estar a perder por 3-0 no primeiro parcial, mas recuperou e venceu no tie-break.

No segundo set, João Sousa esteve muito bem no seu serviço, não dando qualquer hipótese a Harrison, dispondo de três pontos de encontro no serviço do adversário, antes de fechar o triunfo novamente no desempate.

Na próxima ronda, João Sousa, que chegou à terceira ronda no Masters 1000 de Indian Wells na última semana, vai agora defrontar o belga David Goffin, sétimo cabeça de série, frente ao qual perdeu os quatro confrontos anteriores.

