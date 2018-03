É sob o signo de Rogério Sganzerla, figura-chave do cinema brasileiro, que o Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria Feira regressa após uma pausa de um ano. A decorrer de 8 a 15 de Abril no Auditório da Biblioteca Municipal, o certame, que atinge este ano a 21ª edição, propõe o que define como “confronto saudável entre duas cinematografias ligadas pela mesma língua”.

Do lado brasileiro, homenageia-se o crítico e realizador Rogério Sganzerla (1946-2004), nome mítico do “cinema marginal” dos anos 1960 e 1970, contemporâneo e cúmplice de Júlio Bressane, com quem fundou a fugaz produtora Bel-Air. O festival irá exibir em cópia restaurada a sua primeira longa-metragem, O Bandido da Luz Vermelha (1968), um dos títulos mais míticos do cinema brasileiro, em presença da actriz Helena Ignez, ícone do cinema marginal e viúva do realizador. O realizador em foco nesta edição faz parte da recente geração de novos cineastas do país irmão, Fellipe Barbosa; serão exibidas as suas três longas-metragens, o documentário Laura (2011), a ficção Casa Grande (2014) e o híbrido Gabriel e a Montanha (2017), que, estreado na Semana da Crítica em Cannes, é igualmente o filme de encerramento do certame. A abertura, a 8, far-se-á com Benzinho, terceira longa de Gustavo Pizzi, estreada em Sundance.

Do lado português, Marco Martins, o autor de Alice e São Jorge também com vasta carreira como encenador teatral, verá a sua obra em debate no dia 14, com a presença do realizador, da sua “família cinematográfica” e da crítica. E a secção Sangue Novo é este ano dedicada à permanentemente activa Salomé Lamas, cuja mais recente longa-metragem, Extinção, acaba de ver estreia mundial no festival dinamarquês CPH:DOX. Os títulos da competição do certame serão anunciados em breve.

