Ringo Starr é agora Sir Richard Starkey – o seu nome verdadeiro. O baterista dos The Beatles recebeu, esta terça-feira, o título de cavaleiro (knight, em inglês). Foi o príncipe William quem lhe atribuiu a honra, numa cerimónia que teve lugar no Palácio de Buckingham.

"Tem muito significado para mim na realidade", conta o músico à BBC. "Significa o reconhecimento pelas coisas que fizemos. Tive muito prazer em aceitar."

Contudo, não foi a primeira vez que esteve no palácio para aceitar uma distinção. Em 1965, todos os membros da banda estiveram lá e foram distinguidos com a Ordem de Comandante do Império Britânico. Sobre esse dia, Ringo Starr aproveitou para desmentir o rumor que os quatro tinham fumado cannabis na casa-de-banho dos homens, para acalmar os nervos – algo que tinha sido dito por John Lennon, de acordo com a BBC. "Quem é que disse isso? Não vou continuar a alimentar esse rumor", afirmou o músico.

Conta ainda que esteve na semana passada, em Los Angeles, com Paul McCartney, que já ostenta o título sir há mais de duas décadas. O ex-colega de banda ofereceu-lhe um conselho simples para a cerimónia desta terça-feira: "Continuar sempre a sorrir". Ao jornal Irish News conta ainda como os dois se riram sobre como foram parar ao palácio "e agora é Sir Paul e Sir Richard".

Resta saber se o músico vai passar a ser conhecido como Sir Richard – como está registado oficialmente no título – ou Sir Ringo Starr, mas isso nem o próprio decidiu ainda.

