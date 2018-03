É possível inovar no mundo da moda e pensar em tecidos ou técnicas que promovam a sustentabilidade. Na terça-feira, a Fundação H&M, uma organização ligada à marca sueca e sem fins lucrativos, entregou uma bolsa de um milhão de euros a cinco projectos de moda sustentável. É a terceira edição dos Global Change Award.

O desafio anual passa por olhar para ideias inovadoras. Desta vez participaram mais de 2600 concorrentes de 151 países, refere a H&M em comunicado. Trata-se de "um movimento verdadeiramente forte e global", caracteriza a marca. Todos os interessados apresentaram um "forte compromisso com a digitalização, processos inteligentes e também alguns novos, e inesperados materiais".

Os projectos vencedores foram cinco: Crop A Porter (300 mil euros), dos EUA, que propõe a criação de bio-têxteis a partir de desperdícios de plantas; The Regenerator (250 mil euros), da Suécia, que inventou um químico, amigo do ambiente, que permite separar o algodão do poliéster e criar uma nova fibra têxtil, com a qual se pode fazer roupa. De Israel chegou outro vencedor, o Algae Apparel (150 mil euros) que cria fibras a partir de algas marinhas, com as quais se fazem tecidos que são bons para a pele. Smart Stich (150 mil euros), da Bélgica, é um projecto que permite reciclar as roupas antigas. E, por fim, o Fungi Fashion (150 mil euros), da Holanda, propõe roupa feita à medida, com a ajuda da tecnologia 3D, a partir de raízes de cogumelos; quando a roupa deixar de ser usada é decomposta e pode voltar a ser usada para desenvolver cogumelos.

Estes são todos projectos embrionários que, com este apoio da fundação, podem desenvolver-se.

