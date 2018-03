O Palácio de Kensington anunciou esta semana qual o bolo que o príncipe Harry e Meghan Markle escolheram para o seu casamento. A tarefa foi atribuída à chef de pastelaria Claire Ptak, a quem o casal pediu para criar "um bolo de limão e flor de sabugueiro que irá incorporar os sabores luminosos da Primavera", lê-se nas redes sociais. "Será coberto de creme de manteiga e decorado com flores frescas."

"Nem vos consigo dizer o quão encantada estou por ser escolhida para fazer o bolo de casamento", comenta Ptak num comunicado do Palácio de Kensington, citada pela Reuters.

Criada na Califónia, tal como Meghan Markle, a chef pasteleira já foi entrevistada pela noiva, para o site de lifestyle The Tig, que esta criou em 2014 e encerrou em Abril do ano passado. Além de ser dona de uma pastelaria londrina, a Violet Cakes, Ptak descreve-se a si própria, no site da sua pastelaria, como uma escritora de comida, estilista de comida, criadora de receitas e consultora. Especializou-se em ingredientes orgânicos e cremes de manteiga de edição limitada, detalha na mesma página.

As receitas são sazonais e aproveitam, por isso, os elementos de cada estação: "a Primavera traz flores de sabugueiro, groselha, ruibarbo e cobertura de manga (de origem indiana); no Verão usamos ginja e morangos, framboesas e amoras de Suffolk e mirtilos de Dorset. No Outono fazemos puré com figos, uva fragola da Itália e maçãs e marmelos locais. O Inverno é a altura de laranjas, limões, clementinas e toranjas. Não conseguimos viver sem côco, por isso oferecemo-lo sempre", pode ler-se na mesma página.

Em comunicado, a chef pasteleira sublinha ainda, com satisfação, que o príncipe e Meghan Markle partilham os seus valores "acerca da origem da comida, sustentabilidade, sazonabilidade e, mais importante que tudo, sabor".

De acordo com o Telegraph, será a primeira vez que um casal real britânico foge ao tradicional bolo de frutas inglês. Ainda que assim tenha sido o bolo de oito camadas de William e Kate, em 2011, chegou ser criado um segundo bolo de chocolate – um dos preferidos de William, na infância – para a celebração. A mesma empresa (McVitie's) terá sido também responsável pelo bolo de mais de 2,70 metros da rainha Isabel II e do Duque de Edimburgo, em 1947, segundo a BBC. Já o bolo de Carlos e Diana era mais modesto: media cerca de metro e meio e pesava mais de cem quilos. Mostramos-lhe alguns bolos dos casamentos reais, na fotogaleria em cima.

A própria data escolhida por Harry e Meghan (19 de Maio) quebra a tradição dos casamentos reais, que tipicamente se realizam num dia de semana – e não ao sábado, como é o caso –, de acordo com a BBC. Coincide ainda com a final da Taça da Inglaterra, na qual o príncipe William normalmente participa como presidente honorário da Federação Inglesa de Futebol (FA).

