Tânia Oleiro tem sido uma revelação no fado. “De uma forma discreta e serena, sem poses artificiais de show business nem pretensões filosóficas pós-modernas”, como escreve Rui Vieira Nery na introdução ao seu disco de estreia, Terços de Fado. É este disco, marcado pelo fado tradicional e por uma experiência de 15 anos a cantar em casas de fado, que Tânia apresenta agora e para o qual convidou três diferentes naipes de músicos, cada qual a acompanhar o seu “terço” do disco (Mouraria, Alfama e Cercanias), que tem tantos fados quantos os anos que ela já leva de carreira.



Tânia Oleiro está hoje no Auditório do PÚBLICO a cantar alguns destes fados e a conversar sobre o disco com o jornalista Nuno Pacheco. Com ela, estarão os músicos Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), José Elmiro Nunes (viola de fado) e Francisco Gaspar (viola baixo).