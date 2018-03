O Comissariado de Informação britânico vai pedir um mandado de busca para os escritórios da consultora Cambridge Analytica em Londres. A empresa está formalmente acusada pelo Governo britânico de usar os dados pessoais de mais de 50 milhões de membros do Facebook para influenciar as eleições presidenciais norte-americanas de 2016. O Comissariado vai investigar também qual foi o papel do Facebook neste caso. Esta descoberta teve um impacto negativo no valor das acções do Facebook, que fecharam esta segunda-feira a cair 7%, a maior queda em quatro anos. À boleia do Facebook, várias outras empresas tecnológicas fecharam o dia em queda. Em Wall Street, o índice tecnológico Nasdaq desceu 1,8%.

A comissária de informação britânica, Elizabeth Denham, afirmou na segunda-feira, numa entrevista à rádio BBC, que está a investigar formalmente a empresa Cambridge Analytica e as suas ligações ao Facebook. “Estamos a ver se o Facebook assegurou e salvaguardou as informações pessoais constantes na plataforma, se já sabiam sobre esta falha e agiram de forma robusta, se as pessoas foram ou não informadas”, disse Denham.

No âmbito da investigação, Denham exigiu o acesso às bases de dados e servidores da empresa, relata a BBC. Esta acusação formal vem no âmbito de uma investigação mais extensa, e que está a ser desenvolvida há já vários meses, sobre o uso de dados das redes sociais para fins políticos. O Comissariado de Informação britânico vai agora tentar determinar se os dados foram conseguidos de “forma não autorizada”, ou seja, se os utilizadores consentiram a sua utilização.

Denham admite ter pedido ao Facebook que não investigasse os escritórios da consultora no Reino Unido, por recear que comprometessem a integridade da investigação do Governo britânico. “O nosso conselho para o Facebook foi que saíssem de cena – e eles concordaram”, disse Denham.

O Reino Unido adoptou agora uma posição semelhante à União Europeia, que também tornou pública a sua intenção de investigar os relatos de mau uso do Facebook para fins políticos. O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, descreve as alegações de uso abusivo de dados como uma “violação inaceitável dos direitos dos cidadãos”. Nos EUA, o director da FTC, a autoridade de concorrência norte-americana, disse ao jornal Washington Post, que a empresa também pode vir a enfrentar milhares de dólares em multas no país.

A Cambridge Analytica nega ter usado dados retirados do Facebook e diz ter apagado todos os dados obtidos por terceiros em 2014, depois de perceber que não tinham sido cumpridas as regras de protecção de dados.

Choque em Wall Street

Como resposta às notícias que acusavam o Facebook de partilhar dados pessoais dos seus utilizadores sem o seu consentimento, as acções da empresa chegaram a cair 7% na segunda-feira, de acordo com a Reuters. Os investidores estão com medo que uma legislação mais apertada sobre os dados dos utilizadores da rede social tenha efeitos negativos sobre o negócio da publicidade no Facebook. O receio provocou uma queda no valor de mercado da empresa de Mark Zuckerberg na ordem dos 40 mil milhões de dólares.

Não foi só Mark Zuckerberg que sentiu o receio dos investidores. A queda do Facebook teve consequências noutras empresas como a Alphabet, que detém a Google e cujo valor das acções caiu mais de 3%, a Amazon e a Microsoft, com acções a valer -1,7% cada uma e a Apple, a registar uma queda nas acções na ordem dos 1,5%.

Wall Street fechou segunda-feira em terreno negativo com o índice S&P a cair mais de 1,4% (para 2.708,70 pontos) e o Dow Jones a cair 1,35% (para 24.610,91 pontos). Sem surpresa, o índice tecnológico Nasdaq foi o que mais cedeu: a queda foi de 1,84%, para 7.344,24 pontos.

O Facebook não é o único culpado deste tombo – as medidas proteccionistas da Administração Trump também tiveram a sua quota-parte de culpa –, mas esta queda generalizada mostra que as alterações nas acções das empresas tecnológicas podem ter um efeito negativo nos mercados. Lembra o The Straits Times que em 2009 o sector tecnológico compunha apenas 17,5% do índice S&P 500 – hoje, representa 25%.

