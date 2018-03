O britânico Alexander Nix, fundador da Cambridge Analytica, a empresa de recolha e tratamento de dados que é acusada de ter influenciado as eleições norte-americanas, foi suspenso nesta terça-feira.

Em causa está a acusação de que a empresa recolheu informações pessoais de mais de 50 milhões de utilizadores do Facebook em 2014 e 2015 para usar essas informações em campanhas de propaganda política. A suspeita já era antiga, mas só agora chegou a confirmação. Os dados terão sido usados para influenciar eleitores norte-americanos na corrida eleitoral para as presidenciais de 2016, ganhas por Donald Trump.

A empresa anunciou o afastamento do fundador através de um comunicado, citado pelas agências internacionais. "A direcção da Cambridge Analytica anunciou hoje que suspendeu o presidente-executivo Alexander Nix com efeito imediato, enquanto durar a investigação completa e independente do caso".

"De acordo com a perspectiva da direcção, os comentários do senhor Nix gravados em segredo pelo Channel 4 — entre outras alegações — não representam os valores e a conduta da empresa e a sua suspensão reflecte a seriedade com que a empresa vê a sua violação", cita o Guardian.

