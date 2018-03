Portugal continua a ser o país europeu que, em média, mais tempo encarcera as pessoas. E permanece entre o grupo de nações com sobrelotação das prisões, segundo indicam as Estatísticas Penais Anuais do Conselho da Europa de 2016 divulgadas nesta terça-feira.

A 31 de Setembro de 2016, havia 859.102 pessoas dentro das cadeias das 47 administrações penitenciárias dos Estados europeus que participaram neste estudo. A média de tempo de prisão estava nos 8,5 meses.

PUB

A lista de países com duração média mais longa de prisão era encabeçada por Portugal (30,7 meses). Logo a seguir, o Azerbaijão (30,6 meses), Roménia (27 meses) e Espanha - Administração Estatal da Catalunha (20,3 meses).

PUB

O problema da sobrelotação tem oscilado no continente europeu. Em 2011, havia em média 99 presos por cada 100 lugares. Em 2014, a situação melhorara (94). Em 2006, descera para 91,6. Mas entre vários países, há estabelecimentos com gente a mais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Portugal encontra-se no grupo de 13 países com maior taxa de sobrelotação nas prisões. Tem 109 pessoas onde devia ter 100, em linha com a Itália e a Sérvia, e acima da República Checa (108%), Albânia (108%), Roménia (106%), Turquia (103%) e Finlândia (101%). Pior, só a Macedónia e a Hungria (com 132%), o Chipre (127%), a Bélgica (120%) e França (117%).

Na Europa, o furto era o crime mais expiado (18,9%), indicador que durante vários anos foi ocupado pelo tráfico de droga. Em Portugal, o tráfico de droga continuava à frente (19,4%) do furto (13%).

No que diz respeito ao sistema prisional português, as estatísticas publicadas são conhecidas. Indicam que, em média, havia 133 pessoas detidas por cada 100 mil habitantes. A maior parte do sexo masculino (93,7%). As mulheres representam 6,3% dos reclusos. A média de idade ronda os 37 anos.

PUB