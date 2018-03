A cidade de Lisboa subiu cinco posições em relação ao ano passado num ranking mundial de qualidade de vida divulgado pela consultora Mercer, ocupando a 38.ª posição, à frente de cidades como Paris, Londres, Milão, Madrid e Nova Iorque.

Segundo o estudo, a capital lisboeta subiu no ranking global devido a uma "melhoria na classificação da categoria associada ao crime na cidade, que melhorou face ao ano anterior".

Viena (Áustria) assume a liderança pela nona vez consecutiva, seguida de Zurique (Suíça), Auckland (Nova Zelândia) e Munique (Alemanha).

"Viena continua a ser a cidade com melhor qualidade de vida na Europa e a nível global, fornecendo a residentes e expatriados um elevado nível de segurança, transportes públicos bem estruturados, bem como uma grande variedade de instalações culturais e de entretenimento", lê-se no estudo.

O documento enviado pela Mercer destaca ainda que "oito das cidades do top 10 se situam na Europa".

Por outro lado, as cidades com menor qualidade de vida são Bagdade, no Iraque (231.º lugar), Bangui, na República Centro-Africana (230.º) e Sana, no Iémen (229.º).

A 20.ª edição do estudo anual Quality of Living, desenvolvido pela consultora Mercer, disponibiliza ainda um ranking sobre as condições de saneamento das cidades, "que analisa as infra-estruturas relacionadas com a remoção de resíduos e esgotos, níveis de doenças infecciosas, poluição do ar, fornecimento e qualidade de água".

Relativamente ao saneamento, Lisboa encontra-se em 59.º lugar, acima de cidades como Barcelona, em Espanha, (61.º), Londres, no Reino Unido, (67.º) e Roma, em Itália (77.º).

No top 10 do ranking relativo aos níveis de saneamento estão presentes apenas duas cidades europeias: Helsínquia, na Finlândia (2.º), e Copenhaga, na Dinamarca (8.º). O pódio deste ranking é composto por Honolulu, nos Estados Unidos, Helsínquia, na Finlândia, e Otava, no Canadá.

