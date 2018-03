A Direcção-Geral da Saúde (DGS) fez nesta terça-feira um novo balanço do surto de sarampo que está a afectar a região norte. São agora 62 os casos confirmados de doença e mais 26 aguardam resultado laboratorial.

Segundo aquele organismo, "até às 19 horas do dia 20 de Março de 2018 foram reportados 168 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto". Destes, além dos resultados positivos e dos casos que ainda esperam pelos resultados das análises, há 80 situações em que não se detectou a presença do sarampo.

A DGS acrescenta ainda que há seis doentes internados em situação clínica estável e a aguardar investigação laboratorial.

"Dos 62 casos confirmados (todos adultos), um pertence à região Centro com ligação ao surto que decorre na região Norte", pode ler-se no comunicado.

Nos últimos dias houve um forte apelo à vacinação, com hospitais a vacinarem os profissionais de saúde, seguindo também as recomendações emitidas pela DGS.

À margem das comemorações do Dia Mundial da Saúde Oral, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, garantiu que o stock de vacinas de sarampo é "mais do que suficiente" para as necessidades, quer da população em geral quer dos profissionais de saúde.

"Nesse aspecto estamos perfeitamente descansados e as pessoas podem estar confiantes que, se for necessário, se for indicado, terão seguramente a vacina, que é gratuita, que é segura, e que defende os próprios, os seus mais próximos e a comunidade", sustentou Fernando Araújo, que referiu que o número de novos casos de sarampo tem tendência "a ficar estável", o que pode indicar que o surto poderá "estar já numa fase de transição".

PSD questiona ministro

Perante os números, o PSD pediu esclarecimentos ao Governo sobre as medidas de contingência que estão a ser tomadas e se o Ministério da Saúde pondera adoptar "novas medidas" para combater a doença.

"Desde o passado dia 9 de Março ocorreram já mais de cinco dezenas de casos de sarampo em Portugal, um dos quais numa criança, sendo de admitir que esse número possa ainda aumentar", referem os sociais-democratas na pergunta que deu entrada na Assembleia da República nesta terça-feira.

Salientando que se trata do "terceiro surto de sarampo" em Portugal no espaço de um ano, os sociais-democratas consideram essencial obter "um esclarecimento cabal sobre as medidas que estão a ser tomadas para prevenir o alastramento desta doença e, bem assim, para controlar e eliminar o surto presentemente em curso".

Na pergunta, assinada pelos deputados Adão Silva, Ricardo Baptista Leite e Luís Vales, o PSD quer saber "quantos profissionais do Serviço Nacional de Saúde se encontram, na presente data, vacinados contra o sarampo e qual é a perspectiva de vacinação futura daqueles que ainda não o tenham sido". Assim como pergunta que medidas foram tomadas nos últimos dois anos para promover a vacinação junto das crianças e jovens.

A finalizar, o PSD questiona ainda se o Governo pondera "aprovar novas medidas que contribuam activamente para contrariar a ocorrência de casos de sarampo no nosso país".

