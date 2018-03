O concurso público internacional para a construção do novo hospital de Évora vai ser lançado dentro de seis meses. É este o prazo que o Ministério da Saúde deu ao grupo de trabalho incumbido de fazer a preparação de todo o processo. O custo da obra está avaliado em 170 milhões de euros.

O despacho que cria o grupo de trabalho que vai preparar e lançar o concurso para o novo Hospital de Évora é publicado nesta terça-feira em Diário da República. No documento, assinado pela Secretária de Estado da Saúde Rosa Matos, o ministério reconhece que a nova unidade, que se vai chamar Hospital Central do Alentejo, é uma necessidade e que trará “ganhos de eficiência, qualidade e de segurança” face às actuais instalações “dispersas e obsoletas”.

Impõe-se, afirma o despacho, que a Administração Regional de Saúde do Alentejo proceda ao lançamento do concurso público para a construção e equipamento do novo hospital – cujo projecto técnico está “concluído e aprovado desde o início de 2012” – “com máxima diligência”.

Assim, o grupo de trabalho, que é constituído por oito elementos, tem até ao final deste mês para entregar no Ministério da Saúde a lista detalhada de todos os passos a seguir, desde a preparação até à construção do hospital. E “preparar, num prazo de seis meses, a documentação concursal necessária para o lançamento do concurso público internacional”.

“Por determinação do Governo, será possível atribuir ao projecto do novo hospital financiamento comunitário de magnitude considerável, com vista a assegurar a sua concretização, mediante a devida contrapartida nacional”, pode ler-se no despacho.

Em Janeiro o primeiro-ministro, António Costa, anunciou uma dotação de 40 milhões de euros para o arranque da obra. Este é um valor que resulta de fundos comunitários.

O novo Hospital Central do Alentejo é uma das quatro unidades que o actual governo anunciou para modernizar o Serviço Nacional de Saúde. Além deste, contam-se o Hospital Lisboa Oriental, que vai substituir o actual Centro Hospitalar Lisboa Central, o hospital de proximidade de Sintra e o hospital de proximidade do Seixal.

