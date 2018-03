O Bloco de Esquerda vai propor que a prova nacional de acesso à especialidade médica seja gratuita e defende que os médicos tutores dos internos tenham mais tempo para dedicar à formação.

O Bloco promove nesta terça-feira no Parlamento uma audição pública sobre o novo regime jurídico da formação médica, diploma que os bloquistas decidiram chamar para apreciação na Assembleia da República e que deverá ser discutido em plenário no dia 29 deste mês.

PUB

O deputado Moisés Ferreira defende que o regime jurídico abre a porta a que a prova de acesso tenha custos para o candidato, o que o Bloco de Esquerda quer ver alterado. "Vamos propor que não haja qualquer tipo de pagamento", indicou Moisés Ferreira.

PUB

O deputado lembrou ainda que as propinas do Ensino Superior começaram "com valores simbólicos" e que hoje atinge "valores muito elevados".

Para Moisés Ferreira, o pagamento pode constituir uma barreira no acesso à especialização dos jovens médicos, opinião que foi corroborada por representantes da Associação Nacional de Estudantes de Medicina e do movimento MiN, que representa os médicos indiferenciados.

O Bloco considera ainda que o novo regime do internato médico não garante a especialização de todos os médicos, uma vez que o diploma entende a formação médica como tendo etapas distintas entre a formação geral e a formação especializada. Os bloquistas entendem que a formação deve ser vista como um percurso único até ao final da especialização.

Dificuldades na formação de internos

Em declarações à agência Lusa, Moisés Ferreira reconheceu que actualmente os hospitais podem ter dificuldades na formação de internos, defendendo que a figura do médico tutor deve ter mais tempo para os seus internos.

O Bloco de Esquerda admite vir a propor que, dentro do tempo de trabalho desses médicos tutores, uma maior fatia seja atribuída à formação dos internos.

Quanto às vagas preferenciais, para zonas carenciadas, que são repostas no novo regime de formação médica, os bloquistas elogiam estas vagas, mas manifestam-se contra o facto de o diploma estabelecer uma "punição" aos médicos que desistam destas vagas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No caso de quebrarem o contrato nas vagas preferenciais, os médicos ficam impedidos de trabalhar durante três anos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Para Moisés Ferreira, deve haver mecanismos de incentivo e não de punição para fixar os médicos em zonas carenciadas.

PUB