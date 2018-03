Agora que assumiu a presidência do PSD, Rui Rio divide o seu tempo entre Lisboa, onde dispõe de um gabinete na sede nacional, e a sua cidade: o Porto. Mas como a descentralização é uma das suas bandeiras, o novo líder do partido vai passar a ter um gabinete para trabalhar também na distrital portuense do PSD, na zona da Boavista, a partir do próximo mês.

Ao que o PÚBLICO apurou, Rui Rio vai ocupar o segundo andar do edifício onde está instalado o partido, ocupando o gabinete do actual líder da distrital do PSD-Porto e dando origem a uma dança de cadeiras. Bragança Fernandes passará a ocupar um outro gabinete, que agora está atribuído ao secretário-geral. O presidente do partido, que deverá passar um a dois dias por semana no Porto, de acordo com a sua agenda pessoal, vai ter duas pessoas da sua estrita confiança a trabalhar consigo, além de um motorista.

A ideia é o novo líder ter um espaço onde possa receber pessoas que são do Norte, evitando a sua deslocação a Lisboa para reuniões com o presidente de partido. Por outro lado, Rui Rio não só manterá o vínculo ao Porto como aproveitará esta oportunidade para fazer contactos com personalidades da região Norte.

Para que o ex-presidente da Câmara do Porto se possa instalar, vai ser necessário realizar algumas obras para tornar o espaço mais acolhedor. As mexidas na sede da distrital apanharam algumas pessoas de surpresa e no partido há quem não aprove a decisão de Rio de querer gerir o partido à distância. "Com o presidente do partido instalado na sede do Porto, o líder da distrital do Porto - que é a maior distrital do PSD - perde influência e visibilidade", afirma fonte social-democrata, que vai dizendo que "estas coisas têm de ser feitas com habilidade para não esvaziar o papel de quem está à frente da distrital".

O tema fazia parte da ordem de trabalhos da reunião da comissão política permanente do PSD-Porto, marcada para esta segunda-feira à noite. O presidente da distrital, Bragança Fernandes, preparava-se para informar o partido da decisão do líder social-democrata de passar a ter um gabinete da sede do partido no Porto, que vai continuar a albergar a Juventude Social-Democrata e os Trabalhadores Sociais-Democratas.

Ao PÚBLICO, Bragança Fernandes acolhe com satisfação a decisão do presidente que, de resto, fazia parte do seu programa para a liderança do partido. “É a maneira de termos o presidente do partido mais próximo de nós”, declara o dirigente, acrescentando que não é só o partido que fica mais perto do seu presidente são também as pessoas do região que assim "escusam de se deslocar a Lisboa".

A estratégia do novo presidente social-democrata passa ainda por descentralizar reuniões dos órgãos nacionais do partido, nomeadamente os conselhos nacionais e há quem garanta que o próximo decorrerá na cidade universitária de Coimbra, onde Rio tem amigos próximos, como é o caso de António Maló de Abreu, que entrou para a nova Comissão Política Nacional do PSD como vogal, e que é um dos nomes que circulam para ocupar o cargo de secretário-geral do PSD, substituindo Feliciano Barreiras Duarte, que se demitiu depois de uma semana difícil para o líder.

