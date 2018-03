A importância de compromissos políticos plurianuais entre os agentes políticos que vão para além dos calendários eleitorais foi defendida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao abrir, nesta terça-feira, a Cimeiras das Áreas Metropolitanas.

Marcelo lembrou o calendário eleitoral da próxima década, para defender que sejam assumidos compromissos sobre investimento público num quadro de “médio e longo prazo”, ou seja, de “duas legislaturas para além de 2019”.

Nesse contexto, o Presidente sublinhou que, “pela sua dimensão”, as “áreas metropolitanas de Lisboa e Porto assumem um papel decisivo do investimento público” e advogou que “a convergência entre elas” serve para reforçar a capacidade de potenciar esse investimento.

Marcelo começou por destacar a necessidade de ser preparado de forma consensual “o investimento público” e tendo em conta os que são “as funções de soberania” do Estado, quer a nível central quer no plano autárquico e das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Nesse sentido, o Presidente destacou a Segurança Pública, a Justiça, as Infra-estruturas, as áreas sociais, como a Educação e a Inovação, e ainda os cuidados de Saúde.

No caso das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, relacionou essa preparação do investimento público com mais duas questões centrais: a Mobilidades, em que destacou o lugar destinado aos transportes públicos, e a Habitação, que ultrapassa hoje a problemática da habitação social.

