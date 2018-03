João Calvão da Silva, professor universitário de Coimbra e antigo governante, morreu nesta terça-feira, de cancro.

Calvão da Silva, que presidiu ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD até ao último congresso do partido, tinha 66 anos.

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Calvão da Silva foi deputado da Assembleia da República, dirigente nacional e distrital do PSD e ministro da Administração Interna, apenas por um, no segundo Governo de Passos Coelho.

Num curto comunicado, o presidente do PSD, Rui Rio, expressa as “mais profundas condolências” pelo falecimento do professor João Calvão da Silva, em seu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata.

O corpo de João Calvão da Silva estará hoje (terça-feira), a partir das 15h00, em câmara ardente na Capela da Universidade de Coimbra. O funeral realiza-se amanhã (quarta-feira), pelas 15h00, na Capela da Universidade de Coimbra.

