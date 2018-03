As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vão criar um passe único de transporte público de âmbito metropolitano, que seja “significativamente mais barato” do que os actuais títulos, de forma a ajudar as classes média e baixa, e que sirva para melhorar não só a circulação na região mas também a economia e o ambiente. O preço e as condições de financiamento do sistema de transportes, para que seja possível a criação deste passe, é matéria para o grupo de trabalho sobre a mobilidade, um dos quatro que as áreas metropolitanas vão agora criar com o Governo para, juntos, concretizarem até Junho as resoluções assumidas esta terça-feira pelos 35 municípios na primeira cimeira das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. As outras áreas a abordar são a habitação, o processo de descentralização de competências e as finanças locais.

António Costa, que esteve no encerramento da cimeira, mostrou-se confiante nesse trabalho conjunto que começa já com as propostas concretas das áreas metropolitanas. “Grande parte delas têm o acordo de princípio e de fundo do Governo, outras têm que ser trabalhadas”, avisou, sem entrar em pormenores. Numa pequena cerimónia em que sobraram os elogios mútuos entre o primeiro e os autarcas socialistas Fernando Medina (Lisboa) e Eduardo Vítor Rodrigues (Vila Nova de Gaia), responsáveis pelas duas áreas metropolitanas, assinalou-se o feito “histórico” de se conseguirem posições conjuntas e comuns destas entidades que serão agora levadas à mesa do Governo.

“Fortalecer as áreas metropolitanas não significa enfraquecer o resto do país. Pelo contrário: para ser mais forte e coeso, o país precisa de áreas metropolitanas fortes”, argumentou António Costa. Antes, o autarca Fernando Medina realçara a importância de se acertarem medidas, numa altura em que Portugal negoceia o próximo quadro comunitário de apoio, já que boa parte delas terá que ser financiada por Bruxelas.

