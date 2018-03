Hoje começa a Primavera e podemos finalmente queixarmo-nos do mau tempo. A Joana Jorge tem razão: "já não há neura que aguente tanta água, vento e frio".

A polícia meteorológica tem sido tão zelosa que já não se pode amaldiçoar uma carga de água sem levarmos com o sermão do "mas é preciso...", "é o tempo da chuva...", "faz falta...", "e não chega para acabar com a seca", "é pouca, infelizmente".

A polícia meteorológica tanto pregou que hoje não há gato-sapato que não murmure o mantra da benção da água. É como viver sob um regime de permanente censura.

Felizmente os gostos e desejos de cada um não influenciam o clima. A luta contra o aquecimento global é necessária e urgente mas não é com comentários sisudos que se vai lá. O activista mais ferrenho pode passar o ano a lamentar que nunca mais é Agosto que não é por isso que cai menos chuva ou se poupa mais água. Uma coisa são os nossos deveres, outra são os nossos prazeres. Bem sei que há gente perversa que se vê aflita para distinguir os deveres dos prazeres - mas pronto, está bem, há gostos para tudo.

A Lusa fez um excelente trabalho sobre a seca e a chuva a partir duma excelente entrevista com o sábio Pedro Teiga. Aprende-se muito com o PDF dele sobre reabilitação de rios e ribeiras que é oferecido na Internet pela Agência Portuguesa do Ambiente. É constituído por fortes fotografias e claras legendas. Fica-se com a sensação correcta de estarmos tramados. Mas não é por isso que temos de cair de joelhos cada vez que chove.

