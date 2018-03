Documentos obtidos pela agência de notícias Associated Press mostram que o Departamento de Transportes da Florida exigiram à Florida International University a mudança de local de um dos pilares que sustentariam a ponte pedonal que caiu na semana passada, esmagando carros e matando seis pessoas. Segundo os mesmos documentos, aquela entidade impôs alterações ao projecto que podem estar ligadas às razões que levaram à derrocada do tabuleiro de 950 toneladas de peso, embora essa relação ainda não esteja oficialmente estabelecida e validada. Certo é que a obra já tinha derrapado tanto nos prazos como nos custos, que a universidade que era a dona da obra estava preocupada com os atrasos e que, como se vê em imagens de vídeo que mostram a queda do tabuleiro, foi junto do pilar que foi mudado de local que o tabuleiro começou por cair.

De acordo com aquela agência, o pilar de 33 metros de altura deveria ter sido construído na ponta norte do tabuleiro, mas a localização exacta acabou por mudar três metros mais para norte, "aumentando assim a distância entre os suportes estruturais da ponta final da travessia e exigindo um novo desenho para as estruturas".

A travessia pedonal serviria de ligação segura entre o campus daquela universidade pública e a localidade de Sweetwater, onde vivem cerca de 4000 dos mais de 50 mil alunos da instituição, cuja obra deveria ter sido concluída em Julho de 2017. Orçamentada em 9,4 milhões de dólares, o projecto já tinha exigido mais 2,6 milhões de dólares, segundo documentos a que a mesma agência de notícias teve acesso.

A queda do tabuleiro, que tinha cerca de 100 metros de extensão e tinha sido colocado no local menos de uma semana antes, deixou carros presos debaixo dos escombros. Morreram seis pessoas, segundo os números oficiais.

