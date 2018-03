Para além do processo onde Nicolas Sarkozy é suspeito de ter recebido financiamento ilegal por parte do regime líbio Muammar Kadhafi para a campanha de 2007, na sequência do qual foi nesta terça-feira detido e interrogado pelas autoridades, o antigo Presidente francês está envolvido em mais dois casos.

Escândalo Bygmalion

O chamado escândalo Bygmalion envolve também suspeitas de financiamento ilegal mas desta vez na campanha presidencial de 2012, que Nicolas Sarkozy perdeu para François Hollande.

Tendo sido já ouvido por magistrados, Sarkozy é investigado por ter, aparentemente, ultrapassado os limites legais para gastos de campanha impostos pela lei francesa. Concretamente, a empresa de organização de eventos Bygmalion está no centro de todo o caso pois terá emitido facturas falsas no valor de 18 milhões de euros de financiamento eleitoral. O objectivo era esconder o valor real dos gastos da campanha de forma a não ultrapassarem o tecto estabelecido pela legislação que era de 22,5 milhões de euros.

O caso das escutas

Outro dos casos em que o antigo Presidente está envolvido foi iniciado por escutas telefónicas de conversas com o seu advogado, Thierry Herzog. Ambos discutiram formas de obtenção de informação à data em segredo de justiça sobre um processo em que Sarkozy estava envolvido.

Entre as propostas apresentadas por Sarkozy ao seu advogado para ter acesso ao processo, estava a promoção do magistrado Gilbert Azibert. Em troca, o antigo Presidente queria informações sobre um caso em que era suspeito, mais uma vez, de financiamento ilegal da campanha de 2012 através da herdeira do império L’Oreal, Liliane Bettencourt – este caso nunca chegou a tribunal por falta de provas.

No caso das escutas, Sarkozy é suspeito dos crimes de corrupção, tráfico de influência e violação do segredo de justiça.

