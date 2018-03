“Jogos divertidos que se jogam pelas ruas de Lisboa e no interior de vários espaços da EPAL” é o desafio que a empresa lança, numa parceria com a TSF, em jeito de celebração dos seus 150 anos de vida. Para isso, estão agendados cinco peddy-papers por emblemáticos espaços da empresa que decorrerão entre Março e Outubro desde ano, todos de inscrição gratuita.

Nos “Caminhos da Água 2018”, as provas levarão os participantes aos espaços históricos e pontos de interesse da EPAL como é o caso do Aqueduto das Águas Livres ou o Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras e serão compostas por perguntas, desafios físicos e experiências – cada um com grau de dificuldade acrescido.

De modo a dar a conhecer a história do património, todos os jogos funcionam em estilo de peddy-paper, em que as indicações serão fornecidas aos participantes através de uma app desenhada exclusivamente para servir de guia. Para isso, deverão ser formadas equipas de duas a quatro pessoas que terão que levar um smartphone com acesso à internet e calçado confortável.

À hora prevista para o início do desafio, os participantes terão acesso aos pontos onde existem desafios para resolver e no final a aplicação parará automaticamente sendo a equipa vencedora aquela que acumular mais pontos.

A experiência, que apela aos conhecimentos de navegação e cultura geral, atribui ainda prémios aos vencedores, como é o caso de uma garrafa Siza para cada um dos membros da equipa vencedora ou peças e livros EPAL aos segundos e terceiros lugares, existindo ainda prémios surpresas.

A primeira prova de nome “A Palmilhar o Subterrâneo” terá lugar no Reservatório Patriarcal e decorrerá na quinta-feira dia 22 de Março, que é Dia da Água, às 18h30. Apesar das inscrições já se encontrarem esgotadas, mais quatro se seguirão espalhadas por Abril, Maio, Junho e Outubro.

À medida que as datas das provas se aproximam, as inscrições abrirão gradualmente e para participar basta ir ao site e seleccionar a próxima prova a decorrer. Tendo em conta que as vagas são limitadas, a EPAL e a TSF divulgarão a disponibilidade dos eventos nas suas redes sociais.

