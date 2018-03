A Polícia Judiciária tem em curso uma investigação a funcionários da Inspecção Geral de Finanças (IGF) suspeitos de aceder de forma ilegítima a informação privada a dados de terceiros na rede informática deste serviço de inspecção do Ministério das Finanças. Já foram constituídos dois arguidos, anunciou a PJ num comunicado.

A Operação Bug, como é chamada a investigação a decorrer na Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, levou os inspectores da Judiciária nesta terça-feira a realizar buscas domiciliárias e a realizar pesquisas informáticas aos postos de trabalho dos funcionários suspeitos.

Durante as diligências, diz a PJ, foram “identificados e constituídos dois arguidos a quem foram apreendidos os sistemas informáticos que utilizavam, para posterior análise digital forense”. A investigação vai continuar para determinar a “extensão da actividade criminosa”.

A IGF, liderada pelo inspector-geral Vítor Braz, é um serviço de topo na administração pública que está na directa dependência do ministro das Finanças (neste caso, Mário Centeno), mas com autonomia administrativa para assegurar o controlo da administração financeira do Estado.

Como entidade de inspecção, tem acesso a um vasto conjunto de informação para poder exercer o controlo de auditoria financeira, avaliar serviços e organismos públicos, actividades e programas. É à IGF, por exemplo, que cabe realizar auditorias aos sistemas tributários e de gestão da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), auditar os programas operacionais dos fundos europeus estruturais e de investimento, realizar inquéritos externos à administração local e exercer o controlo sobre a execução financeira dos contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP) e as concessões.

