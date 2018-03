Leonardo Jardim foi eleito o melhor técnico de 2017, segundo os prémios Quinas de Ouro atribuídos na segunda-feira à noite pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O treinador do AS Mónaco (França) viu distinguidos os homólogos Francisco Neto (Futebol Feminino), Nuno Dias (Futsal Masculino), Bruno Fernandes (Futsal Feminino), Mário Narciso (Futebol de praia) e João Tralhão, na categoria de formação. A cerimónia de atribuição dos prémios decorreu em Lisboa.

Na categoria dos jogadores, sem surpresa ganharam nas suas categorias o "capitão" da selecção nacional, Cristiano Ronaldo, bem como Ana Borges (Futebol feminino), Ricardinho (Futsal), Ana Azevedo (Futsal feminino) e Madjer (Futebol de praia).

Na categoria de equipas do ano, no sector masculino ganhou a selecção principal (Benfica e Sporting eram os outros dois nomeados), um desfecho idêntico ao que se registou o sector feminino.

Quanto às revelações, a FPF atribuiu prémios a Nuno Manta Santos (treinador), Gonçalo Guedes, sub-21 que representa o Valência (Espanha) e Ana Capeta, sub-21 que alinha no Sporting.

Aproveitando a presença em Portugal, Cristiano Ronaldo pediu mais reconhecimento para os futebolistas nacionais. "Aborrece-me ver o valor que em Portugal dão aos estrangeiros, não vejo tanto valorizar o que é nosso, os jogadores portugueses", defendeu o avançado da selecção nacional e do Real Madrid, na gala da FPF. "Ano após ano, temos de partir pedra, estar na luta e mostrar que somos os melhores. Pensem grande", desafiou.

Igualmente presente esteve o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, apelou a que, no futebol, se manifeste "sempre a mesma grandeza" e não haja apenas elevação quando se trata de defender Portugal "lá fora", mas "cá dentro também".

O Presidente subiu duas vezes ao palco, a primeira para condecorar os recém-campeões europeus de futsal e a segunda para ele próprio receber um galardão, o Prémio Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

"Se me é permitido um apelo: que neste domínio do futebol, como em todos os desportos, que se manifeste sempre a mesma grandeza. Não seja apenas a elevação quando se trata de defender Portugal lá fora, a nível de seleções nacionais, ou de clubes. Seja cá dentro também. Saibamos manter o mesmo espírito, a mesma grandeza, a mesma elevação porque os portugueses merecem", pediu.

O Presidente da República fez questão de sublinhar que este prémio não lhe era atribuído pessoalmente, mas sim ao chefe de Estado. "É dado a todos os portugueses. O ano passado foi à diáspora, aos portugueses espalhados pelo mundo. Este ano é a todos: os que vivem cá dentro, no nosso território físico, os que vivem no fim do mundo porque eles são a razão de ser daquilo que é a vossa luta, que é o vosso trabalho, que é a vossa dedicação", considerou.

