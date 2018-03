Foi desde a "alegre casinha" deles que os Xutos apresentaram nesta terça-feira um novo tema, o primeiro sem Zé Pedro, o guitarrista e fundador da banda — e "eterno cavalheiro do rock'n'roll português" — que morreu em Novembro de 2017, com 61 anos. Fim do Mundo é o nome do novo single, tocado a partir do estúdio da banda e transmitido em directo pela página de Facebook dos Xutos, através de um vídeo 360.

A banda anunciou também que irá actuar no festival Rock in Rio, a 29 de Junho, no Palco Mundo, sendo a banda a fechar o cartaz. A presença dos Xutos e Pontapés no festival tornou-se uma tradição e desta vez promete "várias surpresas", para revisitar os 40 anos da banda, num espectáculo que terá um momento dedicado ao antigo guitarrista.

Os Xutos sobem ao palco no mesmo dia de James, The Chemichal Brothers, The Killers, Capitão Fausto e Manel Cruz.

