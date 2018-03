No ano em que chega à oitava edição, o Córtex, o Festival de Curtas-Metragens de Sintra, que se realiza entre 11 e 18 de Abril, alarga as fronteiras até Lisboa, com a entrada em cena do Cinema Ideal, que se junta ao Centro Cultural Olga Cadaval. E ao Mu.Sa, o Museu das Artes de Sintra, onde se realizam concertos (há dois este ano: Conan Osiris a 13 e Soho a 14).

O convidado principal é Ulrich Seidl, o cineasta austríaco cuja obra vive na fronteira entre a ficção e a não-ficção. Os filmes de Seidl costumam causar reacções extremadas na forma como olham para pessoas que estão à margem da sociedade, sem as menosprezar ou gozar com elas, mas também sem esconder nada. A abertura do Córtex marcará a primeira exibição do nosso país de Safari, o mais recente filme do realizador, e a retrospectiva vai passar também por duas curtas que Seidl assinou nos anos 1980, Einsvierzig e Der Ball, bem como duas médias metragens da década seguinte, Die letzten Männer e Der Busenfreund.

Na competição nacional, que tem no júri a actriz Beatriz Batarda, a dramaturga, argumentista e actriz Cláudia Lucas Chéu e o realizador Sérgio Tréfaut, serão exibidos filmes rodados em 2016 e 2017, alguns deles já premiados noutros festivais. Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante, que venceu o Urso de Ouro em Berlim, Farpões, baldios, de Marta Mateus, que conquistou o Grande Prémio do Hiroshima International Film Festival, Miragem Meus Putos, que foi a Melhor Curta Nacional no IndieLisboa e competiu este ano em Roterdão, Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza, que ganhou o ouro no ZINEBI, em Bilbau, Surpresa, de Paulo Patrício, que ganhou o prémio do público em Vila do Conde e ainda vai passar em Tribeca depois do Córtex, ou Thursday Night, de Gonçalo Almeida, que ganhou Melhor Curta no MOTELX, e esteve em Janeiro em Sundance.

Além destes filmes, passam também Coup de Grâce, de Salomé Lamas, Os Humores Artificiais, de Gabriel Abrantes, O Meu Pijama, de Maria Inês Gonçalves, Tudo o que Imagino, de Leonor Noivo, Limoeiro, de Joana Silva, Por Tua Testemunha, de João Pupo e Os Estrangeiros, de Rita Al Cunha. Em estreia absoluta estará Em Lugar Algum, de Inês de Sá Frias e Leandro Martins, que passará depois no IndieLisboa.

A julgar a competição internacional estarão Ana David, programadora de curtas do IndieLisboa, João Ferreira, que é director do Queer Lisboa, e a realizadora Margarida Leitão. Vão olhar para filmes como A Field Guide to Being a 12 Year Old Girl, de Tilda Cobham-Hervey, Czarnoksieznik z krainy U.S., de Balbina Bruszewska, Hello, Stranger, de Anthony Schatteman, Jahiloom, de Jeronimo Sarmiento, Klem, de Mathijs Geijskes, Le Film de l’été, de Emmanuel Marre, Les îles, de Yann Gonzalez, Los Desheredados, de Laura Ferrés, Night Call, de Amanda Renee Knox, Overrun, de Pierre Ropars, Antonin Derory, Diane Thirault, Jérémie Cottard, Adrien Zumbihl e Matthieu Druaud, Powrót, de Damian Kocur, Sog, de Jonatan Schwenk, Szczekoscisk, de Kordian Kadziela e The Brick House, de Eliane Esther Bots.

Além destas competições, a secção Hemisfério será programada pelo Vienna Shorts, um festival que é conterrâneo de Seidl, enquanto a secção Frontal terá programação para os mais velhos e os mais novos do concelho de Sintra e a Mini-Córtex continua a parceria entre o Córtex e a Monstra.

