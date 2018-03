À excepção de Buffalo Bill, do general Custer, de Geronimo, do xerife Wyatt Earp, são muito raras as fotografias documentais das grandes figuras do Oeste norte-americano. E mais raras ainda, as dos pistoleiros e foras-da-lei mais famosos, como Billy the Kid. Entre estes, e também em lugar de destaque na mitologia do Far-West, está Jesse James (1847-1882), o agricultor sem vocação, que o destino levou depois para caminhos de vida mais ínvios, e que viria a tornar-se um dos mais procurados foras-da-lei da América, até ser assassinado pelo “cobarde Robert Ford”, quando tinha apenas 34 anos.

Uma fotografia de Jesse Woodson James parece ter sido agora identificada na posse de um coleccionador inglês, Justin Whiting, de 45 anos, que a comprou, mais ou menos por acaso, no eBay, por… 7 libras (quase oito euros).

Depois da aquisição feita em Julho do ano passado, Whiting, na altura desempregado por causa de problemas de saúde, sugestionado pela parecença do retratado com a imagem de Jesse James que retinha do seu fascínio pelas personagens do Far-West americano, decidiu contactar dois especialistas americanos nesta área, Will Dunniway e Kent Gibson.

O veredicto de ambos foi peremptório: trata-se de uma fotografia de Jesse James ainda teenager, quando teria os seus 14 anos – muito idêntica, de resto, a outro retrato conhecido do pistoleiro, com a mesma idade.

Neste caso, o jovem posa para a câmara da forma convencional à época, fato de domingo, cabelo penteado e expressão grave. “A idade desta fotografia aponta para 1861-62, e corresponde, em todos os sentidos, a este período. Quando comparada com a imagem já conhecida [de Jesse Woodson James], acredito que foi feita no mesmo dia e pelo mesmo fotógrafo”, disse Will Dunniway, citado pelo jornal britânico The Times.

Kent Gibson pronunciou-se no mesmo sentido: “Jesse James é um fora-da-lei famoso, por isso, esta é uma fotografia obviamente valiosa”, disse este especialista, que com Dunniway colaborou também na autenticação, no ano passado, de outra fotografia documentando Billy te Kid com Pat Garrett – o xerife que, diz a mitologia, acabou por matar o mais famoso jovem fora-da-lei do Oeste, em 1881 –, e que tinha sido comprada numa feira da ladra.

“No eBay, tudo é possível, por isso decidi comprar esta fotografia estranha por uma ninharia – custou apenas 10 dólares –, como outros compram um bilhete de lotaria”, disse Justin Whiting à imprensa inglesa, recordando também que, no site da leiloeira, a imagem surgia um pouco baça, mas que depois se tornou “muito clara” quando a viu na mão.

Naturalmente feliz com a “sorte grande” que lhe terá sorrido nesta "lotaria", o coleccionador inglês disse já ter decidido colocá-la à venda, e, para o efeito, contactou a leiloeira Christie’s de Londres.

Fala-se em que poderá vir a valer entre um milhão a dois milhões de libras, ou o equivalente em euros, e, por isso, Whiting encarregou-se de cuidar da segurança do seu tesouro. “Estou a ser muito cuidadoso. Esta fotografia é a coisa mais valiosa que eu jamais tive em minha posse; já a guardei no cofre de um amigo”, disse ao Telegraph.

Independentemente do resultado do eventual leilão, esta fotografia vintage vem acrescentar mais um fotograma ao mito de Jesse James, o líder de um bando de assaltantes de bancos cuja fama ultrapassou muito a sua existência curta de 34 anos, e cujas circunstâncias do assassinato – na manhã de 3 de Abril de 1882, na sua casa em St. Joseph, no estado do Missouri, por um membro do seu próprio gangue – foram de imediato “cantadas” pela literatura popular. O aparecimento do cinema, na viagem do século, viria a prolongar e potenciar o mito, desde que o próprio filho do pistoleiro, Jesse James Jr. (1875-1951), protagonizou a história do pai logo em 1921, em dois filmes realizados por Franklin B. Coates (Jesse James under the Flag e Jesse James as the Outlaw).

Daí para a frente, sucederam-se mais de três dezenas de novas produções, para o grande e para o pequeno ecrã, a mais recente das quais foi O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford (Andrew Dominik, 2007), com Brad Pitt e Casey Affleck nos protagonistas.

