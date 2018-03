O festival Tremor, na ilha açoriana de São Miguel, arranca esta terça-feira e até sábado levará ao centro do Atlântico concertos, exposições e residências artísticas.

Nomes internacionais como Boogarins, Mdou Moctar, Mykki Blanco ou The Mauskovic Dance Band, e figuras da música nacional como Três Tristes Tigres, Ermo, Dead Combo ou The Parkinsons são alguns dos artistas que se deslocam aos Açores por estes dias para actuações no Tremor, uma co-produção da Lovers & Lollypops, Yuzin e António Pedro Lopes.

Os palcos do Tremor espalham-se por vários locais na ilha de São Miguel, nomeadamente na Galeria Fonseca Macedo, auditório Luís de Camões, Teatro Micaelense, Arco 8, Coliseu Micaelense e Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas.

Entre esta terça-feira e sexta-feira, o festival acontece em toda a ilha e, no sábado, as actuações concentram-se em Ponta Delgada.

Esta terça-feira, o destaque vai para uma actuação dos Três Tristes Tigres, ao passo que na quarta-feira toca Mykki Blanco e decorrem dois concertos e actividades-surpresa.

Exposições, filmes e conversas estão também entre as actividades do certame, que terá no sábado o dia com maior número de actividades e concertos.

Um dos momentos de destaque do Tremor é o "Tremor Todo-o-Terreno", conjunto de duas experiências site-specific que convidam o público a fazer percursos pedestres surpresa e a descobrir composições musicais originais, gravadas e tocadas ao vivo por artistas convidados.

