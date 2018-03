A produtora de cinema americana Weinstein Company declarou insolvência esta segunda-feira e anunciou que vai rasgar os acordos de confidencialidade que vinculavam ao dever de sigilo eventuais vítimas de crimes sexuais cometidos pelo seu fundador, Harvey Weinstein.

"Desde Outubro que tem sido noticiado que Harvey Weinstein utilizou acordos de confidencialidade como uma arma secreta para silenciar as vítimas. Com efeito imediato, esses ‘acordos’ acabaram”, afirmou a administração da empresa em comunicado. A produtora de cinema afirma que “ninguém deve ter medo de falar nem ser forçado a ficar calado”, e qualifica de “corajosas” as vítimas que denunciaram os casos de abuso sexual e que “inspiraram um movimento de mudança em todo o país e em todo o mundo”.

O escândalo Weinstein marcou o início de uma onda de denúncias e de um debate público internacional sobre o fenómeno do abuso sexual no local de trabalho — com um enfoque inicial na indústria do cinema. O fenómeno desencadeou os movimentos Time's Up e #MeToo, que têm conduzido à investigação de crimes, alguns cometidos há várias décadas, e à implementação de leis e regulamentos contra o assédio.

Quanto ao processo de falência, a produtora procurará que a justiça permita a venda do seu patriómio a uma empresa de gestão de activos, a Lantern Capital Partners, que depois ficará encarregue de alienar os bens. O recurso a este veículo pode evitar que o património da empresa seja leiloado num processo de liquidação, o que geraria uma receita menor. "O conselho de administração tem o prazer de ter um plano para maximizar o valor dos seus activos, preservando o maior número de empregos possível e procurando justiça para qualquer vítima", disse o actual presidente da produtora, Bob Weinstein, num comunicado citado pela BBC.

O procurador-geral de Nova Iorque, Eric Schneiderman, que tinha apresentado no mês passado uma acção judicial contra a empresa em nome dos funcionários, considerou que este é “um momento importante”.

O estúdio cinematográfico, com uma equipa de 100 funcionários, tem activos avaliados em cerca 500 milhões de dólares (406,6 milhões de euros ao câmbio actual). A falência da empresa é anunciada no seguimento de várias tentativas de venda. Uma delas tinha mesmo resultado na assinatura de um contrato com um grupo de investimento liderado por Maria Contreras-Sweet. No entanto, o grupo de investidores acabou por recuar e suspender o negócio, alegando a existência de dívidas que a produtora não tinha declarado anteriormente.

Segundo o The Guardian, também as produtoras Lions Gate Entertainment e Miramax, esta última igualmente fundada pelos irmãos Weinstein, tinham abordado a Weinstein Company com vista à sua possível aquisição.

Criada em 2005, a Weinstein Company produziu e distribui diversos filmes de sucesso, como O Discurso do Rei ou Pulp Fiction. Harvey Weinstein, o fundador e presidente da empresa, foi demitido do cargo em Outubro de 2017, logo após a divulgação das primeiras acusações de abuso sexual. O influente produtor enfrenta agora diversas acusações judiciais por assédio sexual e violação, após queixas de dezenas de mulheres.

Texto editado por Pedro Guerreiro

