Um programa cultural de “arte terapêutica”, altamente louvado por instâncias superiores, está em curso na Penitenciária de Fletcher, não muito longe de Toronto. Um grupo de presos, na ala de segurança média, tem direito a participar num projecto dramatúrgico centrado nas peças de William Shakespeare. Desta vez, preparam-se afincadamente para representar A Tempestade, uma das últimas obras do autor e actor isabelino. O dinamizador e mentor desta iniciativa é um encenador caído em desgraça que encontrou refúgio nesse lugar, no intuito de continuar a dar largas à sua criatividade e ao seu desejo de ensinar. No entanto, e como a autora deste Semente de Bruxa é Margaret Atwood, a canadiana que explora constantemente temas como a reclusão imposta, a vingança e a manipulação — repare-se, por exemplo, em romances como O Diário de uma Serva, distopia em que as mulheres estão literalmente escravizadas e constrangidas pelo vestuário, símbolo da sua submissão, e Alias, Grace onde a explora a claustrofobia vitoriana — nada é por acaso, ninguém é inocente e os objectivos são mais do que obscuros.

Felix Phillips é um homem triste e torturado. Subitamente, perdera tudo: a mulher morrera a dar à luz a filha, morta também com três anos. A sua posição, como aclamado encenador e director do Festival de Teatro de Makeshiweg, foi-lhe usurpada por um antigo protegido e produtor, o malfadado Tony que, não contente com a ocupação do seu legítimo lugar, tem subido no escalão das hierarquias políticas, sociais e materiais. Felix, ofuscado pela glória da sua incansável criatividade, não se apercebera de quão perfidamente Tony manobrara para que ele fosse dispensado. Amargurado e falido, Felix refugia-se numa cabana austera e monástica, tendo como única companhia o fantasma amável da própria filha, Miranda. Segue os seus inimigos através das redes sociais, muda de nome e passa a ser o senhor Duke. O trabalho na prisão é o seu único lenitivo.

Agora, passados doze anos, está na hora de por em prática os seus dons “mágicos” — o que é o teatro senão bruxaria? — e exercer uma vingança terrível sobre os que o baniram e prejudicaram. Nada como uma boa “tempestade” e a ajuda de alguns marginais/actores para alcançar os seus propósitos!

Semente de Bruxa Autoria:Margaret Atwood

(Trad. Ana Falcão Bastos)

Bertrand

O trabalho não é fácil. Os seus pupilos estão habituados a peças mais adequadas à sua condição: Júlio César, os reis, histórias viris, sangrentas, compreensíveis. A Tempestade, cheia de música, com estranhos seres não totalmente humanos, é mais difícil de ser aceite. No entanto, é a única que poderá servir os propósitos de Felix. A ilha de Próspero assemelha-se ao pátio da prisão e ele, o senhor Duke, não pode ter mais afinidades com a sua alma gémea, o Duque de Milão, tão vilmente afastado do trono pelo próprio irmão. Prospero, o grande mágico que conjura e maneja os elementos e os seres, tem sido colado muitas vezes ao próprio Shakespeare. Aqui, cabe a Felix assumir esse papel. Mas quem é este mago vingativo que se transforma num ser compassivo, alguém que perdoa, e se faz acompanhar de um espírito que é fogo e ar (Ariel) e de um estranho meio-humano que é terra e água (Caliban)? Harold Bloom, ao analisar a Tempestade, fala da incarnação de um quinto elemento, à maneira dos sufistas e Atwood não se coíbe de complicar a história, utilizando todos os meios de que dispõe para transformar esta peça híbrida numa alegoria contemporânea. Shakespeare é intemporal e infinito — Henry James imaginou-o como um músico, essencialmente divino — mas exactamente por essa razão torna-se difícil recreá-lo sem cair numa colagem banal. Atwood leva a cabo, sem esforço, a façanha de dar a Shakespeare o que é de Shakespeare e a Atwood o que é de Atwood. Extravasando a já multifacetada Tempestade vai buscar a Hamlet a ideia da peça dentro da peça, como forma de expor culpados e obter vingança e o tema da prisão física, moral e sentimental.

O título em português, Semente de Bruxa é uma transposição do original (“hag-seed”), uma das imprecações que povoam a peça. Existe uma lista infindável de pragas, insultos e esconjuros na linguagem shakespeariana — semente de bruxa é uma das formas como Caliban é nomeado, uma vez que este ser tosco e anfíbio é filho da maga Sycorax — aqui aproveitada por Atwood na pessoa de Lewis que só permite aos seus “actores” o uso destas expressões para ofender ou para interpelar, em vez dos habituais palavrões, próprios de quem está encerrado a cumprir pena. É um dos truques de Atwood, assim como a da escolha da actriz para o papel de Miranda — a autora leu, certamente, o brilhante poema/comentário The Sea and the Mirror (1944) de W.H. Auden — única personagem principal feminina, num universo de celerados, atazanados pela testosterona.

Semente de Bruxa faz parte de uma série de romances encomendados a autores reconhecidos, em 2016, pelo projecto Hogarth Shakespeare, no âmbito das celebrações do quarto centenário da morte do grande dramaturgo. Poucos são os que, como Atwood, podem alardear uma tão grande habilidade e destreza. O seu conhecimento da peça é profundo e embora a colagem dos temas e personagens shakespearianos seja, por vezes, demasiado óbvia, caindo até em caricaturas menos bem conseguidas, a forma como adapta a acção — e todos os seus múltiplos e complexos significados — é hábil e inteligente. A grande ironia e lirismo do dramaturgo são, também, transpostos para o romance. Seja no século XVII ou no século XXI, existem coisas imutáveis, inerentes à condição humana, sempre imperfeita, sempre ávida, sempre dilacerada entre o bem e o mal, entre o poder e o amor.

