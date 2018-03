A designer de moda Inês Amorim, a única portuguesa na lista dos 20 semifinalistas da 5.ª edição do prémio francês LVMH, não foi escolhida para a final do galardão promovido pela marca de luxo Louis Vuitton.

A lista das nove marcas finalistas foi divulgada no final da semana, depois de as colecções Outono/Inverno dos designers terem sido apresentadas num showroom em Paris, a 1 e 2 de Março, durante a semana da moda.

Entre as 1300 candidaturas, de 90 países, Inês Amorim foi a única portuguesa que chegou à meia-final desta edição do prémio LVMH para os Jovens Criadores de Moda, no valor de 300 mil euros e com um apoio técnico e financeiro durante um ano.

A designer apresentou a colecção de pronto-a-vestir masculino da marca Ernest W. Baker, que fundou, em 2016, com o norte-americano Reid Baker, depois de terem estudado na Domus Academy, em Milão, uma referência mundial em arquitectura, design, gestão e moda.

Desde que criaram a marca, os designers trabalharam para diferentes nomes da indústria da moda como Haider Ackermann, Yang Li, Wooyoungmi e Rejina Pyo e foi na participação num showroom da Semana da Moda Masculina de Paris, em Janeiro, que foram "descobertos" por um caça-talentos da LVMH.

Inês Amorim descreveu a Ernest W. Baker como "nostálgica e familiar", inspirada "no clássico e no contemporâneo" e com influências dos Estados Unidos e de Portugal.

A colecção com a qual concorreram ao prémio era inspirada no universo do realizador norte-americano David Lynch, mais concretamente nos filmes Blue Velvet e Twin Peaks, cruzando "o western americano com a elegância europeia mais clássica dos blazers, croché e bastantes malhas dos anos 1970 e 1980".

Para o final de Junho, na Fondation Louis Vuitton, em Paris, foram escolhidas as marcas criadas pelo britânico Samuel Ross, pela dupla holandesa Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh, pelo britânico Charles Jeffrey, pelo japonês Masayuki Ino, pela dupla americana Zoe Latta & Mike Eckhaus, pela dupla franco-americana Léa Dickely e Hung La, pelo francês Ludovic de Saint Sernin, pelo americano Matthew Adams Dolan e pelo sul-coreano Rok Hwang.

Em 2015, o prémio LVMH para os Jovens Criadores de Moda foi ganho pela dupla de designers portugueses Marques'Almeida.

