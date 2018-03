Estreados em 2014 com Projecto 675, os Lavoisier são um duo formado por Patrícia Relvas e Roberto Afonso. Estudaram nas Caldas da Rainha e aventuraram-se depois musicalmente por Berlim. O contacto com as recolhas de Michel Giacometti abriu-lhes horizontes e, num cruzamento entre raízes tradicionais portuguesas, modernismo brasileiro e electrónica, criaram a sua própria linguagem. É Teu, o seu segundo álbum, foi lançado em finais de 2017, no Festival do Silêncio. Sou povo, tema que fecha o disco, tem agora um videoclipe, aqui em estreia, realizado por Cláudia Batalhão e com a participação do actor Eduardo Frazão.