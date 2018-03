Irmão do meio num trio de notáveis fadistas, Helder Moutinho (os irmãos são Camané e Pedro Moutinho) já gravou até hoje cinco discos: Sete Fados e Alguns Cantos (1999), Luz de Lisboa (2004), Que fado é este que trago? (2008), 1987 (2013) e O Manual do Coração (2016). Agora preparou um espectáculo, que vai estrear no próximo dia 22 de Março, no Teatro São Luiz, com o nome de Escrito no Destino e anunciado assim pelos promotores: “Helder Moutinho canta o amor e a saudade, o passado e o futuro, a vida e as viagens – musicais, poéticas, metafóricas, temporais, geográficas.”



Helder vai estar hoje, dia 19 de Março, no Auditório do PÚBLICO, para cantar alguns dos fados que levará a palco e para falar do espectáculo, em conversa com o jornalista Nuno Pacheco. Com ele, estarão Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), André Ramos (viola de fado) e Ciro Bertini (baixo).