António Pereira, Peter Godman, Sebastião Feyo de Azevedo e Xose Rosales Sequeiros são os quatro candidatos aprovados pela Comissão Eleitoral para a eleição a reitor da Universidade do Porto para o mandato 2018-2022.

A comissão reuniu-se nesta segunda-feira a fim de apreciar a admissão ou rejeição das candidaturas e depois de examinados os processos de candidatura "deliberou por unanimidade" admitir os candidatos António Manuel de Sousa Pereira, Peter Godman, Sebastião Cabral Feyo de Azevedo e Xose Rosales Sequeiros, lê-se na acta da reunião.

Foi ainda concedido o prazo de 48 horas, até às 18h da próxima quarta-feira, 21, para dois outros candidatos – Allen G. P. Ross e Said Irandoust – regularizarem documentação em falta, refere o mesmo documento.

Entre os candidatos admitidos estão o actual reitor, Sebastião Feyo de Azevedo, que exerce a função desde 2014 e que se candidata a um segundo e último mandato, pois há limitação legal de dois mandatos e António Sousa Pereira, director do ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (segunda Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), desde 2003.

Xose Rosales Sequeiros, um catalão que está a leccionar no Cazaquistão e Peter Godman, um britânico a dar aulas em Itália são os outros dois candidatos aceites.

De acordo com o edital do concurso para reitor, a análise das candidaturas e comunicação aos candidatos decorre até 25 de Março. A publicação das candidaturas definitivas será feita até 11 de Abril, estando marcada a audição dos candidatos para 24 de Abril. A eleição decorrerá três dias depois, a 27 de Abril.

A Universidade do Porto conta este ano lectivo com cerca de 30 mil estudantes, dos quais mais de 4000 são estrangeiros. Actualmente a instituição conta com 14 faculdades, dispersas por três pólos.

Desde a criação, a Universidade do Porto teve 18 reitores, todos homens, tendo sido Francisco Gomes Teixeira o primeiro a desempenhar este cargo (1911-1917).

Na história dos reitores da U. Porto, Amândio Tavares – nono reitor – foi quem ocupou o cargo por mais tempo (1945-1961), seguindo-se Alberto Amaral (1985-1998), que foi o 16.º reitor.

