“Marielle saiu da periferia e ousou ter voz, ousou denunciar a brutalidade, a violência e os assassinatos cometidos pelos militares. É por isso que ela foi executada com quatro tiros na cabeça, no centro do Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil”. Maria Eduarda Otoni termina quase afónica a sua intervenção ao megafone, na concentração que reuniu nesta segunda-feira cerca de 500 pessoas na Praça Luís de Camões, em Lisboa, para homenagear a vereadora brasileira Marielle Franco, assassinada na semana passada. “Ninguém aceitava que uma mulher negra tinha sido eleita e tinha voz activa. E é por isso que hoje todas estamos aqui e nós não vamos esquecer. Marielle, presente!”

“Luto e luta”, foram estas as palavras de ordem que se ouviram em nove cidades de norte a sul do país onde a vereadora "carioca" foi lembrada, reunindo mais de mil pessoas no total. Foram pequenas concentrações, como as de Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, mas também centenas de manifestantes que se reuniram em Coimbra (cerca de 200, segundo a organização), Lisboa, Porto (300, segundo a Lusa) e Covilhã (mais de 150, de acordo com fonte no local), convocadas por associações e colectivos brasileiros e feministas mas também, em alguns casos, cidadãs a título individual.

Em Lisboa, onde a concentração foi organizada por colectivos brasileiros, feministas e anti-racistas, também a secretária de Estado para a Igualdade, Rosa Monteiro, se juntou à homenagem a Marielle Franco, “uma mulher política, negra, lésbica, defensora dos mais vulneráveis”. “Para dizer que estamos presentes e vamos continuar presentes nesta luta pela defesa intransigente dos direitos humanos”, afirma, apontando que “a defesa dos direitos humanos não pode corresponder a uma sentença de morte”.

E o que houve de especial nesta morte, do outro lado do oceano, para trazer às ruas pessoas de tantas cidades portuguesas? Para Maria Eduarda Otoni, a grande comunidade brasileira em Portugal terá contribuído para uma adesão alargada. Contudo, aponta que a morte de uma defensora dos direitos humanos “deveria sensibilizar todas as pessoas no mundo”. “Eu acredito que a actual estrutura do Brasil está tão caótica que talvez a morte de Marielle, que era o símbolo de todas as coisas que são oprimidas em todo o mundo, tenha sido a gota de água”, diz a brasileira, que vive em Portugal há mais de dois anos.

Para Raquel Rodrigues, a morte da vereadora brasileira soou a “um aviso de que determinadas pessoas, quando chegam a um determinado patamar, começam a tornar-se um incómodo”. A presidente da Femafro – Associação de Mulheres Negras, Africanas e Afrodescendentes em Portugal, sublinha que a "execução" de Marielle Franco tem também um recorte de género. “A morte da Marielle significou muito para muitas mulheres, mas significa muito mais para as mulheres negras. Estarmos aqui todas é dizermos que, enquanto mulheres, não admitimos estar a ser violentadas no nosso espaço.”

Ana Caroline Santos, do Colectivo Andorinha – um dos movimentos que convocaram o protesto –, afirmou à agência Lusa que a importância desta concentração é que haja “uma solidariedade internacional perante o que acontece no Brasil, [porque] o assassínio de duas pessoas, sendo uma delas uma mulher negra, política, defensora dos direitos humanos, é algo que mostra para o mundo o que, de facto, está acontecendo no Brasil”.

