Há novos casos suspeitos de sarampo em Portugal. Segundo declarações da directora-geral de Saúde, Graça Freitas, prestadas na manhã desta segunda-feira à Rádio Renascença, o número de casos suspeitos de sarampo subiu para 117.

Os últimos números conhecidos apontam para "36 casos confirmados, todos adultos, no Norte do país”.

Nas últimas horas, surgiram mais duas suspeitas: em Coimbra e em Braga, ambos os casos relacionados com o surto que começou no Hospital de Santo António, no Porto, acrescenta a Renascença.

Com vista ao esclarecimento público, o Ministério da Saúde promove, na manhã desta segunda-feira, uma conferência na manhã, nas instalações da Administração Regional de Saúde do Norte, no Porto, e nela vão participar o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, a directora-geral de Saúde, Graça Freitas, e o presidente do Conselho Directivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Fernando Almeida. A directora-geral da Saúde afirmou que “até domingo às 19h” eram “117 os casos suspeitos”, ou seja, “pessoas com sintomas, mas que podem ser confirmados ou não”. Relativamente ao número de casos confirmados, Graça Freitas adiantou que “subiu ligeiramente”.

Em declarações no domingo à SIC-Notícias, Graça Freitas disse que o número de casos de sarampo "continua em crescimento": "É um surto todos os dias aparecem casos novos". A directora-geral da Saúde aproveitou, de resto, para negar que o número de casos suspeitos tenha subido para 250, avançado por aquele canal de televisão, citando fontes não identificadas.

