O futebolista do Farense Tavinho, ferido com gravidade ao ser esfaqueado no pescoço, na madrugada desta segunda-feira em Vilamoura, já foi operado e encontra-se estável, disse à Lusa o presidente do clube, António Correia.

PUB

Segundo o responsável, uma das facadas desferidas ao jogador — conhecido como Tavinho, de 24 anos — "passou do pescoço até ao pulmão", causando lesões, o que está a obrigar a que esteja a respirar com o auxílio de uma máscara.

"O jogador foi operado no Hospital de Faro, esteve nos Cuidados Intensivos, mas já saiu e neste momento está estável", esclareceu António Correia, sublinhando que a situação é grave e que espera que "evolua favoravelmente".

PUB

Fonte do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) adiantou à Lusa que o futebolista "está consciente", mas neste momento "a sua situação clínica ainda inspira cuidados", estando em observação.

António Correia disse ainda à Lusa que o jogador do Farense terá sido esfaqueado na sequência de uma discussão, cujo motivo desconhece, mas que não estará relacionada com o desporto ou com o futebol.

Suspeito identificado

Segundo a GNR, o suspeito de esfaquear Tavinho já foi identificado, mas o caso passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), que apenas confirmou à Lusa estar a investigar o crime.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Horas antes de ter sido esfaqueado com uma arma branca, Octávio Alexandre Leal Barros tinha jogado contra o Olhanense no jogo que qualificou o Farense para o playoff de subida à II Liga de futebol.

O crime aconteceu às 5h15 no Largo do Cinema, em Vilamoura (concelho de Loulé, distrito de Faro), tendo estado no local elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PJ.

O jogador é natural de Almancil (concelho de Loulé) e joga como avançado no Farense pela segunda época consecutiva.

PUB