Depois de a notícia ter sido adiantada pelo comentador e ex-líder do PSD Luís Marques Mendes na noite de domingo, na SIC, a Comissão Executiva da Global Notícias confirmou esta segunda-feira de manhã que os jornalistas José Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho vão ser nomeados para as funções de director editorial e directora executiva do Diário de Notícias.

Em comunicado interno, a comissão executiva do grupo adianta que a restante equipa que acompanhava até aqui Paulo Baldaia será "convidada a fazer parte da nova direcção". Ou seja, aparentemente, Paulo Tavares permanecerá como director-adjunto e Joana Petiz e Leonídio Ferreira mantêm os cargos de subdirectores.

Paulo Baldaia deixará de ser director amanhã, terça-feira, adianta o comunicado, que acrescenta que o jornalista, que também já foi director da TSF, a rádio do grupo Global Notícias, "irá continuar a colaborar com as marcas de informação do grupo em termos proximamente a anunciar".

A nova composição da direcção tem que ser apreciada pelos órgãos internos - nomeadamente o Conselho de Redacção -, mas a comissão executiva acredita que o processo possa estar concluído ainda esta semana.

Até que possa haver uma nomeação formal, e devido à saída imediata de Paulo Baldaia, a direcção será assegurada interinamente por Paulo Tavares. Com essa nomeação formal será também conhecido o projecto para a nova fase da vida do centenário Diário de Notícias.

Estas mudanças da equipa directiva acontecem na sequência da discussão, dentro da Global Notícias, da reformulação da periodicidade do Diário de Notícias - o título mais antigo do grupo que detém também, por exemplo, o Jornal de Notícias e O Jogo -, que deverá deixar de ser publicado diariamente em papel para sair apenas ao domingo. Diariamente manterá a edição digital que já existe mas que terá que ser reforçada. A mudança de estratégia deve-se à profunda e continuada crise da comunicação social que levou a uma quebra acentuada da publicidade e das vendas na última década e meia que o aumento da procura pelos conteúdos informativos digitais ainda não compensa financeiramente.

Em 2017, o Diário de Notícias registou vendas médias de 9893 exemplares por dia, entre assinaturas, vendas em banca e vendas em bloco (estas últimas são feitas para empresas), o que representou uma descida de 16% face ao ano anterior (11.842 exemplares). A circulação digital paga passou de 2797 assinaturas para 3528.

